Techcombank phát thông báo quan trọng, khách hàng chú ý khi chuyển và nhận tiền cuối tuần

Đợt nâng cấp kéo dài 13 giờ có thể ảnh hưởng đến chuyển khoản, thẻ ghi nợ và ATM/CDM, trong khi một số dịch vụ thanh toán vẫn hoạt động bình thường.

Nhiều dịch vụ có thể gián đoạn trong 13 giờ

Techcombank thông báo kế hoạch nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thời gian thực hiện dự kiến từ 19h00 ngày 7/11/2026, thứ Bảy, đến 8h00 ngày 8/11/2026, Chủ nhật, tương đương 13 giờ.

Trong khoảng thời gian này, các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có thể tạm thời gián đoạn. Danh sách gồm Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking và Techcombank Business, bao gồm cả phiên bản ứng dụng di động và phiên bản web.

Giao dịch chuyển tiền và nhận tiền qua tài khoản Techcombank cũng nằm trong phạm vi có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, cả người cần chuyển khoản lẫn người đang chờ nhận tiền vào tài khoản tại ngân hàng này đều cần lưu ý lịch nâng cấp.

Ngoài ra, thông báo còn liệt kê dịch vụ thẻ ghi nợ Techcombank (Debit Card), dịch vụ tại ATM/CDM, dịch vụ qua kênh kết nối trực tiếp của doanh nghiệp và một số dịch vụ khác. Khách hàng cần tính đến khả năng gián đoạn của các kênh này khi sắp xếp giao dịch cuối tuần.

Những dịch vụ nào vẫn hoạt động bình thường?

Techcombank cho biết dịch vụ POS và các giao dịch sử dụng thẻ tín dụng (Credit Card) không yêu cầu nhập mới thông tin thẻ vẫn hoạt động bình thường trong thời gian nâng cấp. Với thẻ tín dụng, khách hàng cần chú ý điều kiện “không yêu cầu nhập mới thông tin thẻ” được ngân hàng nêu cụ thể trong thông báo.

Ngân hàng đề nghị khách hàng chủ động sắp xếp và thực hiện các giao dịch cần thiết trước thời gian nâng cấp hệ thống. Những khoản chuyển tiền, thanh toán có thời hạn hoặc nhu cầu tiền mặt vào tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật nên được chuẩn bị trước mốc 19h00 ngày 7/11.

Khách hàng cũng cần lưu ý rằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng được đề cập ở hai nhóm dịch vụ khác nhau. Dịch vụ thẻ ghi nợ có thể tạm thời gián đoạn, do đó không nên mặc định rằng thẻ ghi nợ Techcombank vẫn sử dụng bình thường chỉ vì dịch vụ POS tiếp tục hoạt động.

Cảnh giác với yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản

Cùng với lịch nâng cấp, Techcombank khuyến cáo khách hàng bảo vệ thông tin và tài sản cá nhân. Người dùng không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn thẻ, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật khác cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.

Khách hàng cũng được khuyến cáo không truy cập đường link lạ, đặc biệt là các đường link từ tin nhắn, email hoặc những liên hệ không xác minh được nguồn gốc. Khi cần hỗ trợ, người dùng nên liên hệ qua các kênh chính thức được ngân hàng công bố.

Với khách hàng cá nhân, tổng đài hỗ trợ 24/7 là 1800 588 822 trong nước hoặc +84 24 3944 6699 khi liên hệ từ quốc tế. Khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu qua email Call_center@techcombank.com.vn.

Với khách hàng doanh nghiệp, tổng đài hỗ trợ 24/7 là 1800 6556 trong nước hoặc +84 24 7303 6556 khi liên hệ từ quốc tế. Kênh email hỗ trợ gồm Hotrodoanhnghiep@techcombank.com.vn và wb.support@techcombank.com.vn dành cho doanh nghiệp lớn.

Theo lịch dự kiến, quá trình nâng cấp sẽ kết thúc vào 8h00 ngày 8/11/2026.