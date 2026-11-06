Chiếc iPhone 13 triệu đồng của Ronaldo

Sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, Ronaldo được cho là vẫn sử dụng chiếc iPhone đời cũ, có giá khoảng 13 triệu đồng.

Kiếm hàng trăm triệu USD mỗi năm và sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, Cristiano Ronaldo không thiếu khả năng chạy theo những thiết bị công nghệ mới nhất. Dẫu vậy, chiếc điện thoại xuất hiện trong tay anh gần đây lại được cho là một mẫu iPhone đã có tuổi đời hơn 3 năm.

Trong bài đăng trên Facebook với dòng trạng thái “Quay lại làm việc”, Ronaldo xuất hiện với trang phục thể thao màu đen. Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh của siêu sao người Bồ Đào Nha, chiếc điện thoại anh cầm trên tay cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù sở hữu khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng, Ronaldo được cho là vẫn sử dụng smartphone đã ra mắt từ vài năm trước. (Ảnh: Instagram's Ronaldo)

Thiết bị này sở hữu cụm camera sau gồm ba ống kính, mang thiết kế quen thuộc trên các dòng iPhone Pro của Apple. Dựa vào những đặc điểm bên ngoài, nhiều người nhận định đây có thể là iPhone 15 Pro hoặc iPhone 14 Pro. Dù vậy, hình ảnh được chia sẻ chưa đủ rõ để xác định chính xác phiên bản.

Nếu nhận định trên chính xác, Ronaldo đang sử dụng một trong những mẫu iPhone cao cấp được Apple giới thiệu từ vài năm trước. Cụ thể, iPhone 15 Pro ra mắt vào tháng 9/2023, được trang bị chip A17 Pro, khung viền titan và hệ thống ba camera sau.

Dù không còn là thế hệ mới nhất, cấu hình của thiết bị vẫn đủ sức đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hiện nay, từ chụp ảnh, quay video cho đến xử lý các tác vụ thường ngày.

Với mức giá khoảng 13 triệu đồng, chiếc iPhone này có giá trị khá nhỏ so với khối tài sản của siêu sao Bồ Đào Nha. (Ảnh: Instagram's Ronaldo)

Đáng chú ý, giá trị chiếc điện thoại này khá khiêm tốn nếu đặt cạnh khối tài sản của chủ nhân. Theo Forbes, Ronaldo được xếp vào nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới năm 2026, với tổng thu nhập ước tính khoảng 300 triệu USD mỗi năm.

Trong đó, khoảng 235 triệu USD đến từ các hoạt động thi đấu, còn 65 triệu USD là nguồn thu ngoài sân cỏ, bao gồm quảng cáo, hợp đồng thương mại và kinh doanh. Tài sản ròng của cầu thủ đang khoác áo Al Nassr được Forbes ước tính ở mức 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 31.000 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, iPhone 14 Pro và iPhone 15 Pro hiện có giá tham khảo khoảng 13-16 triệu đồng trên thị trường, tùy phiên bản, dung lượng và tình trạng sản phẩm. Đây là mức chi phí không quá lớn đối với một người có thu nhập hàng trăm triệu USD mỗi năm như Ronaldo.

(Ảnh: Watchopea)

(Ảnh: Watchopea)

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên lựa chọn thiết bị công nghệ của Ronaldo trở thành chủ đề được quan tâm. Năm 2021, anh từng được bắt gặp sử dụng Huawei Mate 10 Porsche Design, mẫu smartphone được giới thiệu từ năm 2017.

Đến tháng 10/2022, Ronaldo tiếp tục xuất hiện cùng một chiếc điện thoại được cho là iPhone 13 Pro Max. Đây là mẫu smartphone cao cấp được Apple trình làng vào tháng 9/2021.

Không chỉ smartphone, siêu sao người Bồ Đào Nha còn từng được ghi nhận sử dụng iPod Shuffle thế hệ thứ tư để nghe nhạc. Thiết bị này được Apple giới thiệu năm 2010, nổi bật với kích thước nhỏ gọn, thiết kế tối giản và khả năng phát nhạc thông qua tai nghe có dây.

Những lựa chọn trên cho thấy Ronaldo không nhất thiết phải sở hữu thiết bị công nghệ mới nhất mỗi khi thị trường xuất hiện một thế hệ sản phẩm mới. Với siêu sao này, những món đồ đã quen thuộc dường như vẫn có chỗ đứng riêng, bất kể chúng đã ra mắt cách đây bao nhiêu năm.

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