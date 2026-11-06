Số 1 toàn cầu về robot lau con lăn: ECOVACS đã biến OZMO ROLLER thành lựa chọn của số đông thế nào?

Theo Euromonitor International, ECOVACS đứng đầu toàn cầu về sản lượng bán lẻ robot hút bụi lau nhà bằng con lăn năm 2025. Từ flagship X8 đến T90 Pro Omni, OZMO ROLLER cho thấy một công nghệ mới chỉ thực sự tạo ra thị trường khi chạm được tới số đông.

Có một thời, robot hút bụi được mua chủ yếu để gom tóc, bụi và vụn thức ăn. Khả năng lau nhà chỉ là phần cộng thêm, đủ xử lý lớp bụi mỏng nhưng chưa đủ để nhiều người sẵn sàng cất cây lau nhà vào kho.

Khi robot ngày càng thông minh hơn, đòi hỏi của người dùng cũng tăng lên. Thiết bị phải xử lý được cả những vết bẩn bám chắc trên sàn mà không kéo một bề mặt lau đã bẩn đi khắp các phòng.

ECOVACS sớm đón đầu xu hướng này. Tại IFA Berlin tháng 9/2024, hãng giới thiệu DEEBOT X8 Family với hệ thống OZMO ROLLER, kết hợp cấp nước sạch, chà sàn và thu hồi nước bẩn liên tục. Theo số liệu doanh nghiệp, hơn 2,8 triệu robot lau con lăn của ECOVACS đã được xuất xưởng trên toàn cầu từ tháng 8/2024 đến tháng 6/2026.

Việc Euromonitor International xếp ECOVACS ở vị trí số 1 cho thấy mức độ thị trường đón nhận công nghệ này. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở nhóm robot hút bụi lau nhà dùng con lăn hình trụ, tự làm sạch liên tục bằng nước trong quá trình vận hành. Ghi nhận này cho thấy ECOVACS đã biến một hướng đầu tư công nghệ thành sản phẩm được hàng triệu gia đình lựa chọn.

Ông Đào Hải Đăng, Đại diện thương hiệu ECOVACS tại Việt Nam, chia sẻ: "Danh hiệu số 1 toàn cầu ở phân khúc robot lau con lăn là sự ghi nhận cho con đường ECOVACS đã chọn: đầu tư vào công nghệ giải quyết đúng nỗi bận tâm lớn nhất của người dùng khi lau nhà. Với thị trường Việt Nam, điều chúng tôi quan tâm hơn cả là đưa công nghệ ấy đến với nhiều gia đình hơn, ở nhiều mức giá hơn, để không gian sống luôn sạch sẽ, mà vẫn có thể thảnh thơi, không phải bận tay".

OZMO ROLLER thay đổi cách robot xử lý chất bẩn khi lau

Khác biệt lớn nhất của con lăn nằm ở cách robot xử lý chất bẩn sau khi dọn chúng khỏi sàn. Với OZMO ROLLER, nước sạch được cấp liên tục lên con lăn. Trong lúc con lăn quay và ép xuống sàn, thanh gạt tách cặn cùng nước bẩn để đưa vào khoang thu hồi riêng. Phần con lăn tiếp theo được làm sạch trước khi tiếp tục chạm sàn.

Bài toán không còn nằm ở việc chà mạnh đến đâu, mà ở khả năng kiểm soát chất bẩn trong suốt chu trình. Nếu cặn cùng nước bẩn tiếp tục bám trên bộ phận lau, lực ép lớn hơn chưa chắc ngăn được việc chúng bị kéo sang khu vực sạch tiếp theo.

Các thử nghiệm độc lập trên sàn cứng cho thấy nền tảng OZMO ROLLER xử lý tốt nhiều dạng vết bẩn quen thuộc, từ cà phê và nước trái cây đã khô đến bùn đất cùng những vệt bám dính. Riêng trên DEEBOT T90 Pro Omni, OZMO ROLLER 3.0 ghi nhận kết quả xử lý vết cà phê khô cao hơn đáng kể mức trung bình của nhóm robot được kiểm tra.

Một nghiên cứu tổng quan đăng trên Applied Sciences năm 2026 cũng xác định con lăn tự làm sạch, khả năng lau sát cạnh và vệ sinh bộ phận lau là những hướng phát triển nổi bật của robot lau ướt trong giai đoạn 2022-2025.

Con lăn vì thế không đơn giản là một hình dạng khác của khăn lau. Bằng cách kết hợp cấp nước sạch, tự làm sạch con lăn và thu hồi nước bẩn trong cùng một chu trình, ECOVACS đang đặt ra một chuẩn kỳ vọng mới cho robot lau nhà. Thiết bị không chỉ phải chà được vết bẩn, mà còn phải kiểm soát những gì vừa được nhấc khỏi mặt sàn.

X8 mở đường, T90 đưa công nghệ tới số đông

Ngày 6/9/2024, tại IFA Berlin, ECOVACS ra mắt DEEBOT X8 Family với hệ thống OZMO ROLLER Water Renewal Mopping, lần đầu đưa nền tảng lau con lăn làm mới nước vào danh mục DEEBOT. X8 chứng minh toàn bộ chu trình cấp nước sạch, chà sàn, gạt nước bẩn và làm sạch sát cạnh có thể vận hành khép kín trên một robot flagship.

Từ X8, ECOVACS tiếp tục phát triển OZMO ROLLER qua nhiều thế hệ, tiên phong biến con lăn tự làm sạch liên tục thành một nền tảng hoàn chỉnh, từ cơ chế lau trên robot tới hệ thống giặt và bảo dưỡng tại trạm.

Nhưng công nghệ hiếm khi trở nên phổ biến ngay từ sản phẩm đầu tiên. Bước ngoặt thường xuất hiện khi công nghệ ấy được đặt vào một sản phẩm đủ dễ hiểu, đủ đáng tin và tiếp cận được lượng người mua đủ lớn.

Tại Việt Nam, DEEBOT T90 Pro Omni giữ vai trò đó.

Con lăn OZMO ROLLER 3.0 dài 27cm giúp robot bao phủ dải sàn rộng hơn trong mỗi đường chạy. TruEdge™ 3.0 đưa bộ phận lau tiếp cận sát chân tường, giảm phần diện tích thường bị bỏ lại giữa đường chạy và cạnh phòng.

PowerBoost giải quyết bài toán duy trì hành trình. Công nghệ này bổ sung năng lượng nhanh khi robot trở về trạm, giúp chu trình làm sạch ít bị gián đoạn hơn trong những không gian lớn.

Phần việc sau chu trình được chuyển về trạm OMNI. Trạm giặt con lăn bằng nước nóng với mức gia nhiệt tối đa 100°C, giúp giảm việc người dùng phải tháo và vệ sinh bộ phận lau bằng tay. Mức nhiệt này thuộc quy trình giặt tại trạm, không phải nhiệt độ nước trực tiếp đưa ra sàn.

Theo thống kê của ECOVACS, có thời điểm trung bình mỗi ba phút lại có một chiếc T90 Pro Omni được bán ra. Tính đến cuối tháng 10/2026, doanh số sản phẩm tại Việt Nam đã vượt 25.000 máy, giúp T90 Pro Omni trở thành mẫu robot lau con lăn được người dùng Việt chọn mua nhiều nhất trong danh mục của hãng.

Với hơn 25.000 máy bán ra, T90 Pro Omni đang giữ vai trò gần với một mẫu robot "quốc dân" của hệ OZMO ROLLER tại Việt Nam: đủ công nghệ để tạo khác biệt, nhưng tiếp cận được lượng người mua rộng hơn nhóm flagship.

X8 giúp OZMO ROLLER được nhìn thấy. T90 Pro Omni đưa công nghệ ấy vào đời sống hằng ngày.

Công nghệ chỉ thắng khi trở thành điều người dùng mong đợi

ECOVACS không giữ OZMO ROLLER cho model đắt nhất. Ở tầng flagship, DEEBOT X12 OmniCyclone có giá đề xuất 24,99 triệu đồng, tích hợp FocusJet để phun nước làm mềm vết bẩn trước khi con lăn xử lý. T90 Pro Omni tạo sức mua ở phân khúc cận cao cấp, còn T80 Max Omni đưa công nghệ con lăn tới nhóm người dùng phổ thông hơn.

Khi cùng một nguyên lý làm sạch xuất hiện từ flagship tới vùng giá khoảng 16 triệu đồng, con lăn không còn là đặc quyền của những sản phẩm đắt nhất. ECOVACS đang từng bước đưa thị trường tới một chuẩn kỳ vọng mới: robot lau nhà phải liên tục làm sạch bề mặt tiếp xúc, thu hồi nước bẩn, xử lý sát cạnh và giảm phần bảo dưỡng sau mỗi chu trình.

Vị trí số 1 toàn cầu cuối cùng được tạo nên từ những câu hỏi cụ thể trong từng gia đình: robot có giảm việc lau lại, tách được nước bẩn, xử lý sát chân tường và bớt công vệ sinh sau mỗi lần dùng hay không.

Người dùng không trả tiền cho riêng cái tên OZMO ROLLER. Họ mua một quy trình lau nhà cần ít sự can thiệp hơn.

Từ flagship đến hơn 25.000 chiếc T90 Pro Omni tại Việt Nam, OZMO ROLLER đã từng bước trở thành lựa chọn quen thuộc. Sự hiện diện tại Điện Máy Xanh cùng hệ thống đại lý ủy quyền ECOVACS trên toàn quốc tiếp tục đưa công nghệ này đến gần hơn với các gia đình Việt. Bởi công nghệ chỉ thực sự thắng khi điều từng được xem là cao cấp trở thành thứ người dùng mặc định phải có.