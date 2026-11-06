Người dùng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank,... cần liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID trước thời hạn này

Người dùng cần hoàn thành việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 30/6/2027.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Văn bản chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, trong đó bổ sung quy định về việc liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể, theo khoản 9 và khoản 10 Điều 40 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản giao dịch điện tử thuộc 12 lĩnh vực phải thực hiện liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, quy định này áp dụng với các tài khoản giao dịch điện tử được tạo lập trước ngày 28/9/2026. Theo khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dùng có thời hạn đến hết ngày 30/6/2027 để hoàn thành việc liên kết, xác thực.

Như vậy, khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, MB, Techcombank, VPBank, ACB và các ngân hàng khác cần chủ động theo dõi hướng dẫn của ngân hàng về việc thực hiện liên kết tài khoản với VNeID.

Đáng chú ý, lĩnh vực ngân hàng là nhóm duy nhất trong 12 lĩnh vực được gia hạn thời gian thực hiện thêm 6 tháng. Đối với 11 lĩnh vực còn lại, các tài khoản thuộc diện bắt buộc được tạo lập trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 31/12/2026.

Các lĩnh vực này gồm giáo dục, dịch vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Riêng với thương mại điện tử, quy định không áp dụng đại trà đối với tất cả tài khoản mua sắm mà tập trung vào tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Ngoài ra, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng yêu cầu tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới phải được liên kết, xác thực trước khi sử dụng, trong trường hợp nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng, khách hàng nên chủ động kiểm tra thông tin tài khoản VNeID, bảo đảm tài khoản định danh điện tử đang hoạt động bình thường và số điện thoại đăng ký là số thuê bao chính chủ.

Theo quy định mới, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ. Đây là yếu tố người dùng cần lưu ý khi thực hiện liên kết với các dịch vụ ngân hàng.

Trong thời gian tới, khách hàng nên cập nhật thông báo chính thức từ Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và ngân hàng đang sử dụng để nắm rõ phương thức, quy trình liên kết. Người dùng không nên cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ngân hàng cho các cá nhân tự xưng là nhân viên hỗ trợ liên kết VNeID.