Năm lần đứng trước cơ hội kết thúc trận đấu, Viet Panthers vẫn để Hong Kong Cannons kéo vào loạt đánh đơn quyết định. Đại diện Việt Nam thua sát nút 2-3 trong trận đầu tiên trên đất Malaysia.

Tối 26/11 tại Kuala Lumpur, Viet Panthers bước vào cuộc đối đầu với Hong Kong Cannons sau hai chiến thắng liên tiếp ở TP.HCM. Chỉ cần thắng trong bốn ván đôi, đại diện Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết MLP Asia 2026.

Kaitlyn Christian và Sophia Huỳnh mở màn thuận lợi khi thắng Chao Yi Wang và Nok Yiu Tang 11-6 ở nội dung đôi nữ. Hong Kong Cannons gỡ hòa ở ván đôi nam, nơi đội trưởng Jack Wong cùng Armaan Bhatia vượt qua Trương Vinh Hiển và Tama Shimabukuro 11-9. Đây là ván thua đầu tiên của Tama tại giải, nhưng tay vợt 15 tuổi lập tức đáp trả. Đánh cặp cùng Christian ở ván đôi nam nữ đầu tiên, Tama thắng 11-3, đưa Viet Panthers vượt lên dẫn 2-1.

Cơ hội khép lại trận đấu thuộc về Vinh Hiển và Sophia Huỳnh. Cặp đôi Việt Nam có tới 5 match point, nhưng cả 5 lần Jack Wong và Nok Yiu Tang đều cứu được. Đôi vợt Hong Kong thắng ngược 13-11, đưa hai đội vào loạt DreamBreaker, nơi các tay vợt lần lượt ra sân đánh đơn. MLP Asia.

Viet Panthers lại khởi đầu tốt khi dẫn 9-3 sau ba lượt đầu. Bước ngoặt đến khi Nok Yiu Tang ghi liền 4 điểm trước Sophia Huỳnh, rồi Bhatia san bằng tỷ số 10-10 trong lượt đối đầu với Tama. Jack Wong đưa Hong Kong Cannons vượt lên 13-11.

Ở loạt DreamBreaker, Viet Panthers dẫn 9-3 sau ba lượt đánh đơn đầu tiên. Nok Yiu Tang thắng cả 4 pha bóng trước Sophia Huỳnh, mở đường cho Armaan Bhatia gỡ hòa 10-10 khi đối đầu với Tama. Jack Wong đưa Hong Kong Cannons vượt lên 13-11 trước khi Chao Yi Wang và Nok Yiu Tang nới cách biệt lên 18-14. Viet Panthers bám đuổi đến điểm thứ 19, nhưng Jack Wong trở lại sân và ghi điểm quyết định, giúp đội nhà thắng 21-19 ở loạt đánh đơn và 3-2 chung cuộc.

Trận thua ở DreamBreaker vẫn mang về 1 điểm cho Viet Panthers. Đại diện Việt Nam có 6 điểm sau ba trận, tạm đứng thứ hai sau Hong Kong Cannons. Đội bóng của Jack Wong đánh bại Dragon Warriors 3-1 ở trận kế tiếp để giành vé bán kết đầu tiên. Tối 27/11, Viet Panthers gặp chính Dragon Warriors của Trung Quốc ở trận cuối vòng bảng.