Neuer tiếp tục bị réo tên hậu chia tay: Vợ đăng thông điệp ngầm mỉa mai, nhiều người nổi tiếng lên tiếng.

Cuộc rạn nứt hôn nhân giữa thủ môn Manuel Neuer và Anika Neuer tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Đức, đặc biệt sau khi Anika đăng lại loạt thông điệp gay gắt về sự phản bội và việc rời bỏ người phụ nữ đang mang thai.

Theo truyền thông Đức, những động thái mới nhất trên mạng xã hội của Anika được cho là nhằm vào chồng cũ. Cô đã chia sẻ lại các nội dung xoay quanh chủ đề ngoại tình, đổ lỗi và sự phản bội đối với phụ nữ mang thai. Trước đó, tờ Bild đưa tin nam thủ môn của Bayern Munich đã ngỏ ý ly thân với Anika sau khi cô vừa hạ sinh người con thứ hai của hai người.

Tranh cãi càng bùng lên sau khi xuất hiện loạt ảnh chụp Neuer tại Brazil xuất hiện bên cạnh một người phụ nữ chưa được công khai danh tính nhưng được Bild cho biết là chuyên viên vật lý trị liệu. Nguồn tin cũng nhắc lại việc cả hai từng có khoảng thời gian ở cùng nhau tại Sicily vào tháng 10. Hiện thủ thành này đã trở về Đức.

Vợ Neuer ẩn ý chuyện bị phản bội (Ảnh: Abola)

Manuel và Anika đăng ký kết hôn vào năm 2023 và tổ chức buổi lễ lớn kỷ niệm cuộc hôn nhân vào năm 2025. Hai người có chung hai con trai. Việc Anika đăng tải lại những thông điệp nặng nề cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang ở giai đoạn căng thẳng.

Neuer và vợ trước đó (Ảnh: Getty)

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân của cặp đôi, lùm xùm này còn thu hút sự chú ý từ những gương mặt quen thuộc xung quanh Bayern Munich và bóng đá Đức. Trong tuần này, vợ của Joshua Kimmich, Mario Gotze và Michael Ballack đã để lại bình luận ủng hộ các ý kiến phê phán Neuer hậu chia tay dưới video của một nhà trị liệu. Đáng chú ý, Nina - vợ cũ của Neuer cũng nằm trong số những người lên tiếng giữa làn sóng bàn luận này.