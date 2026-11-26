U17 Việt Nam khép lại hành trình đầy tự hào tại U17 World Cup 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G. Dù không thể giành vé vào vòng knock-out, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận tại sân chơi thế giới.

Bước vào trận đấu với U17 Mali tối 26/11, U17 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. HLV Cristiano Roland tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong khi đối thủ có tới 5 sự thay đổi nhân sự so với trận đấu trước do đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội.

Dù vậy, sự chênh lệch về thể hình, thể lực và tốc độ vẫn khiến các cầu thủ trẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. U17 Mali nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Lý Xuân Hòa. U17 Việt Nam cũng có cơ hội đáng chú ý trong hiệp một. Đáng tiếc nhất là tình huống Lê Trọng Đại Nhân tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để đối mặt thủ môn, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, hàng phòng ngự U17 Việt Nam chơi kiên cường, giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sức ép liên tục từ đại diện châu Phi khiến đội bóng của HLV Cristiano Roland không thể đứng vững sau giờ nghỉ.

Phút 56, Sanaba Keita di chuyển khôn ngoan, đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm đánh bại Xuân Hòa, mở tỷ số cho U17 Mali. Sau bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước khả năng pressing và tranh chấp của đối thủ. U17 Mali tiếp tục ghi thêm một bàn thắng để ấn định tỷ số 2-0. Kết quả này khiến U17 Việt Nam chính thức chia tay World Cup 2026 với 1 điểm sau 3 lượt trận.

U17 Việt Nam thua 0-2 U17 Mali (Ảnh: VFF)

Mặc dù chia tay World Cup ngay từ vòng bảng nhưng những gì các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện tại giải đấu năm nay đã rất đáng khen ngợi.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam ghi được 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Đáng chú ý, pha đánh gót đẹp mắt của Sỹ Bách được FIFA đánh giá là một trong những ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Đến lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Cristiano Roland tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc trước U17 New Zealand. Ba lần bị đối thủ dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn kiên cường tìm được bàn gỡ để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 3-3. Đây cũng là điểm số đầu tiên trong lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường U17 World Cup.

Khép lại vòng bảng, U17 Việt Nam có 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 5 bàn và để thủng lưới 8 bàn. Dù không thể giành quyền đi tiếp, đội bóng vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực về khả năng tổ chức lối chơi, tinh thần chiến đấu và sự tự tin của thế hệ cầu thủ kế cận. Sau trận đấu với U17 Mali, nhiều lời động viên và tri ân được gửi tới các cầu thủ trẻ, World Cup có thể khép lại nhưng hành trình trưởng thành của các cầu thủ chỉ mới bắt đầu.

Thất bại tại Qatar chắc chắn để lại những tiếc nuối, đặc biệt khi U17 Việt Nam đã có cơ hội tạo nên bất ngờ trước những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, việc được góp mặt, thi đấu và ghi dấu ấn tại sân chơi thế giới là trải nghiệm quý giá đối với các cầu thủ ở độ tuổi còn rất trẻ. U17 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu sau hành trình đáng nhớ tại Qatar.