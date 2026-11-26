U17 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại U17 World Cup 2026.

Vào lúc 20h00 tối nay (26/11), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026 gặp U17 Mali trên sân số 9 Aspire Zone (Al Rayyan, Qatar). Chỉ có một chiến thắng mới giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giữ quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng 1/16 – cột mốc lịch sử mà bóng đá trẻ Việt Nam đang khao khát chạm tới.

Nếu giành chiến thắng trước U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ có quyền tự quyết vào vòng 32 đội (Ảnh: VFF)

Nhận định trận đấu

Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam mới chỉ có trong tay 1 điểm. Hành trình vượt qua vòng bảng ở sân chơi thế giới vì thế trở nên vô cùng thử thách, đòi hỏi các cầu thủ trẻ phải dồn toàn lực cho trận đấu mang tính bước ngoặt tối nay.

Trên lý thuyết, U17 Mali được đánh giá cao hơn hẳn. Với tư cách đương kim á quân U17 châu Phi, đại diện Tây Phi sở hữu nền tảng thể hình, sức mạnh cơ bắp và tốc độ bứt phá vượt trội – những đặc điểm vốn là thế mạnh của bóng đá châu Phi. Trước hàng công giàu tính đột biến của đối phương, những pha đua tốc độ và các khoảng trống sau lưng hàng thủ sẽ là bài toán khó cho hệ thống phòng ngự của U17 Việt Nam.

Dẫu vậy, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng. Điểm tựa lớn nhất nằm ở chính tình thế của đối thủ: U17 Mali đã sớm chắc ngôi đầu bảng G cùng tấm vé vào vòng 1/16 bất chấp kết quả lượt trận cuối. Khi mục tiêu chính đã hoàn thành, không loại trừ khả năng ban huấn luyện U17 Mali sẽ xoay tua đội hình, cất các trụ cột hoặc trao cơ hội thử nghiệm cho những gương mặt ít thi đấu từ đầu giải.

Để tận dụng cơ hội ấy, U17 Việt Nam cần giữ được sự tỉnh táo và kỷ luật tối đa ở mặt trận phòng ngự. Đội bóng áo đỏ phải tránh lặp lại những sai lầm từng xuất hiện ở trận gặp U17 New Zealand, đặc biệt là khâu bọc lót giữa các hậu vệ để không bị đối thủ dễ dàng xé toang hàng thủ bằng những pha tăng tốc trực diện.

U17 Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo và tự tin thi đấu như 2 trận đấu trước (Ảnh: VFF)

Ở chiều ngược lại, các tình huống cố định tiếp tục là "vũ khí" đáng gờm của đoàn quân HLV Cristiano Roland. Sau hai trận đã qua, U17 Việt Nam đã ghi tới 3 bàn thắng từ các pha bóng chết, trong đó những cú đá phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực luôn mang đến sự đe dọa rõ rệt cho khung thành đối phương. Bên cạnh đó, trước một tập thể sung mãn về thể lực, U17 Việt Nam cần tính toán nhịp điệu hợp lý, biết cách tăng tốc đúng thời điểm để tạo bất ngờ, đồng thời giữ sức cho chặng cuối trận.

Bóng đá trẻ luôn ẩn chứa những bất ngờ khó lường. Với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý từ nhà cầm quân người Brazil cùng tinh thần chiến đấu không lùi bước, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một kịch bản đầy cảm xúc. Biết đâu một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một pha bóng cố định chuẩn xác có thể mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 và mở ra trang sử mới cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup.