Thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế là không chính xác.

Sáng 26/11, mạng xã hội xôn xao trước thông tin tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia tay Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, CLB Công An Hà Nội (CAHN) đã nhanh chóng lên tiếng.

Trong thông báo chính thức, đội bóng ngành Công an cho biết đội trưởng Nguyễn Quang Hải hiện vẫn đang tập trung tối đa, nỗ lực cống hiến trong màu áo CLB Công An Hà Nội. Bên cạnh nhiệm vụ ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 1997 luôn sẵn sàng đóng góp vào thành tích chung của bóng đá Việt Nam cũng như khoác áo Đội tuyển Quốc gia Việt Nam mỗi khi được giao nhiệm vụ.

CLB CAHN bác tin Quang Hải từ giã đội tuyển (Ảnh: HĐ)

Phía CLB Công An Hà Nội cũng nhấn mạnh rằng mọi thông tin chính thức liên quan đến cầu thủ (nếu có) chỉ được xác thực khi do chính Nguyễn Quang Hải, CLB Công An Hà Nội hoặc các kênh thông tin chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố.

Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1997) là một trong những tiền vệ quan trọng và giàu dấu ấn nhất của bóng đá Việt Nam. Trưởng thành qua các cấp độ đội tuyển trẻ trước khi lên tuyển quốc gia vào năm 2017, anh nhanh chóng khẳng định đẳng cấp nhờ khả năng xử lý bóng chân trái khéo léo, tư duy chiến thuật sắc bén, sự nguy hiểm ở các tình huống cố định và bản lĩnh tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Ở cấp độ trẻ, Quang Hải là trụ cột của lứa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu với 5 bàn thắng cùng cú sút phạt "cầu vồng tuyết" đi vào lịch sử, đồng thời góp công lớn mang về Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 2019.

Trên màu áo đội tuyển quốc gia, anh duy trì vai trò nòng cốt xuyên suốt nhiều giải đấu lớn như AFF Cup/ASEAN Championship, Asian Cup và vòng loại World Cup, cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch khu vực các năm 2018, 2024 và 2026 (bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 và ngôi Á quân 2022), trước khi vượt qua mốc ra sân của Lê Công Vinh tại ASEAN Cup 2026 để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất.