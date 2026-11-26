HLV U17 Mali dè chừng U17 Việt Nam, tuyên bố tấn công quyết liệt để quyết thắng.

Trước thềm lượt trận cuối bảng G giải U17 World Cup 2026 gặp U17 Việt Nam (diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/11), HLV Soumaila Coulibaly của U17 Mali đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông về sự chuẩn bị và đánh giá của ông dành cho U17 Việt Nam.

Dù U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng knock-out sau hai chiến thắng liên tiếp trước U17 New Zealand (3-0) và U17 Bỉ (2-1) để có 6 điểm tuyệt đối, nhà cầm quân này vẫn không giấu sự dè chừng. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ chơi trận đấu này giống như 2 trận đấu trước. Chúng tôi cần ít nhất 1 điểm để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, U17 Mali sẽ phải đối đầu với một đội tuyển mạnh là U17 Việt Nam. Chúng tôi sẽ thể hiện khả năng của mình".

HLV U17 Mali dè chừng U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo dõi hành trình của đại diện Đông Nam Á tại giải, HLV Soumaila Coulibaly đánh giá cao thực lực lẫn tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam, đặc biệt sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand. Ông nhận xét: "Qua những gì tôi theo dõi ở 2 trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam chơi rất tốt. Họ là một đội tuyển mạnh và là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tấn công quyết liệt và dữ dội. Chúng tôi muốn cải thiện lối chơi của mình bởi đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi muốn giành chiến thắng".

Thuyền trưởng U17 Mali nói tiếp: "U17 Việt Nam là một tập thể tốt, các cầu thủ trẻ của họ thi đấu đầy say mê. Điều đó rất quan trọng. Tôi đã theo dõi trận đấu gần nhất của họ, trận hòa 3-3 trước New Zealand. Họ có chất lượng chuyên môn tốt và chúng tôi phải hết sức dè chừng".

Với mục tiêu tiến sâu tại giải đấu, hướng đến tận trận chung kết, HLV Soumaila Coulibaly cho biết ông sẽ thực hiện xoay tua đội hình để đảm bảo toàn đội có thể trạng tốt nhất cho vòng loại trực tiếp, song vẫn khẳng định U17 Mali sẽ thi đấu sòng phẳng trước U17 Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng bảng G trước lượt trận cuối, U17 Mali dẫn đầu với 6 điểm, xếp sau là U17 Bỉ (3 điểm), còn U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm. Cánh cửa đi tiếp vẫn mở cho U17 Việt Nam nếu đội bóng áo đỏ giành được kết quả thuận lợi trước U17 Mali.