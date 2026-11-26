Cập nhật thông tin trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Mali thuộc bảng G U17 World Cup 2026.

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Đội hình ra sân U17 Việt Nam:

Lúc 20h00 tối nay (26/11), trên sân thuộc quần thể Aspire Zone (Doha, Qatar), U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận quyết định bảng G U17 World Cup 2026 gặp U17 Mali trong thế buộc phải chắt chiu từng cơ hội đi tiếp.

Ảnh: VFF

Thông tin trước trận đấu

Trước giờ bóng lăn, cục diện bảng đấu mang đến hai trạng thái trái ngược cho hai đội. U17 Mali đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên trước U17 New Zealand (3-0) và U17 Bỉ (2-1), qua đó sớm nắm chắc tấm vé vào vòng 32 đội. Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Cristiano Roland mới có 1 điểm sau hai lượt trận đã qua, đồng nghĩa một kết quả tích cực – ưu tiên cao nhất là chiến thắng trở thành mục tiêu sống còn để U17 Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp.

Về mặt chuyên môn, U17 Mali luôn là thử thách cực đại ở sân chơi trẻ thế giới nhờ nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ bứt phá, khả năng tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và sự bền bỉ trong suốt 90 phút. Màn lội ngược dòng trước U17 Bỉ càng cho thấy bản lĩnh của đại diện châu Phi. Dù vậy, việc đã hoàn thành chỉ tiêu giành vé đi tiếp có thể khiến Mali cân nhắc xoay tua nhân sự nhằm giữ sức cho vòng knock-out, mở ra chút khe cửa để U17 Việt Nam tìm kiếm thời cơ.

Với U17 Việt Nam, bài toán lớn nhất nằm ở sự cân bằng giữa công và thủ. Sau hai trận đầu, đội bóng áo đỏ ghi tới 5 bàn thắng – cho thấy khả năng tổ chức tấn công và chớp thời cơ đáng ghi nhận nhưng cũng để lọt lưới tới 6 bàn. Đối đầu với một tập thể giàu tốc độ và sức mạnh như Mali, sự tập trung nơi hàng phòng ngự cùng việc hạn chế tối đa những sai số cá nhân sẽ mang tính then chốt. Trên hàng công, những mũi nhọn như Nguyễn Lực, Sỹ Bách hay Đại Nhân được kỳ vọng tiếp tục tạo ra đột biến từ các tình huống phối hợp nhỏ và tận dụng cơ hội.