Khép lại hành trình World Cup, HLV Cristiano Roland gửi thông điệp đầy cảm xúc tới U17 Việt Nam.

Khép lại hành trình tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 ở Qatar sau thất bại 0–2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G, HLV trưởng Cristiano Roland đã gửi những lời động viên đầy xúc động tới các học trò, đồng thời khẳng định niềm tin vào tương lai của lứa cầu thủ trẻ này.

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil bày tỏ sự cảm thông trước nỗi buồn của các cầu thủ khi kết quả không như kỳ vọng, song nhấn mạnh đây là bài học quý giá để trưởng thành: "Khi không có được kết quả như mong muốn, việc các cầu thủ buồn bã hay xúc động là điều hết sức bình thường. Nhưng điều quan trọng là các em phải biết vượt qua chính mình sau từng buổi tập, từng trận đấu và biến những cảm xúc ấy thành động lực để chinh phục các mục tiêu phía trước".

(Video: VFF)

HLV Roland xúc động sau khi hành trình của U17 Việt Nam khép lại (Ảnh: VFF)

Người hâm mộ cổ vũ U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội trong lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại sân chơi World Cup lứa tuổi U17, HLV Cristiano Roland dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của các học trò. Dù dừng bước ở vòng bảng với 1 điểm cùng 5 bàn thắng ghi được, đội tuyển vẫn để lại những dấu ấn tích cực về mặt chuyên môn trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, chiến lược gia sinh năm 1976 cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về thể chất và thể trạng của cầu thủ Việt Nam khi bước ra đấu trường lớn. Ông bày tỏ kỳ vọng lứa cầu thủ giàu tiềm năng này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đầu tư bài bản và chuyên sâu hơn nữa để phát triển toàn diện, bởi theo ông, chính các em sẽ là lực lượng kế cận, là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Theo kế hoạch, tối 27/11/2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước, chính thức khép lại chuyến tập huấn và thi đấu tại Qatar. Sau khi về Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở lại hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản để duy trì nhịp độ tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới các giải đấu trẻ quốc gia trong năm 2027.