Chu Ngọc Nguyễn Lực bật khóc tiếc nuối, U17 Việt Nam quyết tâm cải thiện thể lực sau giải đấu thế giới.

Sau tiếng còi mãn cuộc trận thua 0-2 trước U17 Mali vào tối 26/11 tại Doha (Qatar), U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại VCK U17 World Cup 2026 với 1 điểm, đứng thứ 3 bảng G (xếp trên New Zealand, sau Mali và Bỉ) và dừng bước ngay sau vòng bảng. Trong khoảnh khắc chia tay giải đấu, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực và đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đã có những trải lòng đầy xúc động.

Dấu ấn cá nhân và nỗi day dứt của Chu Ngọc Nguyễn Lực

Chứng kiến đội nhà không thể đi tiếp ở lần đầu bước ra sân chơi thế giới, tiền vệ mang áo số 10 đã không kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối.

"Điều em tiếc nuối nhất là đội chưa thể vượt qua vòng bảng. Em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn, để những giải đấu sắp tới sẽ đạt được thành tích cao hơn".

Trực tiếp chạm trán dàn cầu thủ giàu sức mạnh và tốc độ bên phía đại diện châu Phi, cầu thủ gốc Nghệ An thẳng thắn nhìn nhận sự khác biệt về nền tảng thể chất ở đấu trường quốc tế:

"U17 Mali là đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu. Họ rất khỏe và nhanh. Qua giải đấu này, em học được rằng mình cần nỗ lực tập luyện và thi đấu nhiều hơn nữa để có được một nền tảng thể lực sung mãn".

Dù phải dừng chân sớm, Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét qua 3 trận vòng bảng với 2 bàn thắng đẹp mắt - một từ chấm phạt góc và một từ tình huống đá phạt trực tiếp cùng 1 pha kiến tạo. Gạt đi nỗi buồn sau thất bại, anh cũng hướng về khán đài gửi lời cảm ơn người hâm mộ:

"Thay mặt toàn đội, em xin gửi lời cảm ơn tất cả khán giả đã đến sân cổ vũ cho U17 Việt Nam, đó thực sự là một điều rất tuyệt vời. Em cảm ơn tất cả mọi người".

"Thua về thể chất, nhưng không thua tinh thần"

Cùng chung tâm trạng tiếc nuối khi nói lời chia tay giải đấu, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa đánh giá cao sức mạnh của đối thủ cuối cùng ở vòng bảng: "Trong cả ba đội đã chạm trán, đối thủ nào cũng rất đáng gờm, nhưng U17 Mali là đội khiến chúng em gặp nhiều khó khăn nhất. Họ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt và luân chuyển bóng nhanh với cường độ cao nên gây ra rất nhiều áp lực cho toàn đội".

Theo trung vệ mang băng thủ quân, U17 Việt Nam không hề lép vế về mặt tinh thần hay cách triển khai bóng mỗi khi có cơ hội, nhưng cần nâng cấp thể lực và thể hình để đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của sân chơi thế giới.

"Về mặt thể chất, chúng em có thể thua thiệt so với đối thủ, nhưng xét về tinh thần và kỹ thuật chơi bóng thì toàn đội hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa, bởi các cầu thủ đều có nền tảng kỹ thuật tốt và nhiều pha xử lý bóng chất lượng. Tuy nhiên, thi đấu ở đẳng cấp thế giới đòi hỏi trình độ cao hơn rất nhiều, chúng em cần cải thiện nhiều về thể lực lẫn thể hình nếu muốn tiến xa hơn nữa", Đăng Khoa phân tích.