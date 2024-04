Tập cuối Queen of Tears bùng nổ MXH, cái kết viên mãn nhưng netizen vẫn bất bình "biên kịch rảnh lắm hả?"

Vậy là sau một hành trình gây sốt toàn cầu, lời khen không ít mà lời chê cũng đếm không xuể thì Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) đã chính thức khép lại. Sau quá nhiều drama bị nhồi nhét một cách không cần thiết, tập cuối của phim nhìn chung đã giải quyết được triệt để các vấn đề đặt ra.



Ở tập này, hai mẹ con Eun Sung người bị bỏ tù, kẻ mất mạng sau quá nhiều tội ác mà họ gây ra. Hyun Woo (Kim Soo Hyun) sau những lần bị Eun Sung hãm hại thì đều may mắn thoát chết, trở về hạnh phúc bên Hae In. Hai người thậm chí còn có một cô con gái xinh xắn. Cái kết đến đây là đã quá đẹp, khiến khán giả mê mệt, cho đến khi phân cảnh đại kết cục bất thình lình xuất hiện.

Cô con gái xinh xắn của Hyun Woo - Hae In

Cụ thể trong phân cảnh cuối cùng của phim, Hyun Woo và Hae In sau mấy chục năm hạnh phúc bên nhau thì cuối cùng, Hae In là người ra đi trước. Phim khép lại với phân cảnh Hyun Woo nay đã là một ông lão đến thăm mộ của vợ. Vẫn biết điều này có nghĩa như một lời thông báo về một kiếp sống trọn vẹn của cả hai người nhưng khán giả vẫn cảm thấy hụt hẫng, thậm chí có phần đau lòng. Rất nhiều bình luận cho rằng biên kịch lẽ ra nên dừng lại ở phân cảnh Hyun Woo - Hae In hạnh phúc bên nhau và có con gái đầu lòng, không nhất thiết phải làm thêm phân cảnh này.

Phân cảnh Hyun Woo đi thăm mộ vợ

Bình luận của khán giả: - Ủa biên kịch? Thêm đoạn nhiều năm sau vào chi vậy? - Cho họ hạnh phúc tới già luôn cũng được mà. Vậy cũng phải cố cho chết mới chịu được. - Biên kịch mắc gì nhiệt tình quá vậy, ai mượn vậy trời? - Chết già là tốt nhưng chúng tôi không cần cái kết này. - Biên kịch trêu tức khán giả tới cùng đấy hả??? Bộ rảnh lắm hả nên phải làm cố thêm khúc nữa?

Dĩ nhiên nói đi cũng phải nói lại, Hae In đã sống tới năm 2074 rồi mới qua đời nên cảnh kết này có lẽ cũng nhằm mục đích để khán giả biết rằng, Hae In đã sống khỏe mạnh, không hề bị phát bệnh trở lại cho đến tận khi già đi. Điều mở đầu vấn đề của bộ phim là câu chuyện sức khỏe của Hae In nên cảnh kết này có lẽ cũng để khép lại vấn đề đặt ra từ đầu. Khán giả chỉ tiếc khi ở cảnh kết đó không được thấy hình ảnh hai người cùng nhau già đi.

