Tạp chí Time vinh danh các 'kiến trúc sư' của trí tuệ nhân tạo là Nhân vật của năm

“Công bố Nhân vật của năm là một cách mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của thế giới với những người định hình cuộc sống của chúng ta. Và năm nay, những người mang đến tác động lớn nhất là những cá nhân đã hình dung, thiết kế và xây dựng AI”, Tổng biên tập tờ Time - Sam Jacobs - viết trong thư gửi độc giả.

Ông Jacobs mô tả các kiến trúc sư là những người “gây kinh ngạc và lo ngại cho nhân loại, đang biến đổi và vượt qua thực tại”.

Ấn phẩm Nhân vật của năm 2025 có bài viết trang bìa về cách trí tuệ nhân tạo thay đổi thế giới trong năm qua theo những cách mới và “đôi khi đáng sợ”.

Ấn phẩm này bao gồm cuộc phỏng vấn với Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang, và các nhà đầu tư AI như Giám đốc điều hành SoftBank - Masayoshi Son.

Time mô tả ông Huang, ông Sam Altman của OpenAI và ông Elon Musk của xAI nằm trong số những doanh nhân đã “nắm lấy bánh lái lịch sử, phát triển công nghệ và đưa ra những quyết định giúp định hình lại bối cảnh thông tin, khí hậu và sinh kế của chúng ta”.

“Họ đã định hướng lại chính sách của các chính phủ, thay đổi các cuộc cạnh tranh địa chính trị và đưa robot vào từng gia đình. AI nổi lên như một công cụ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, kể từ sau khi vũ khí hạt nhân ra đời,” tạp chí này nhận định.

Bìa ấn phẩm là phiên bản phỏng theo bức ảnh nổi tiếng “Bữa trưa trên đỉnh tòa nhà chọc trời” năm 1932, cho thấy những công nhân đang thản nhiên ăn trưa trên một công trình ở thành phố New York.

Trong bức ảnh của Time , ông Mark Zuckerberg, Giám đốc điều hành AMD Lisa Su, ông Musk, ông Huang, ông Altman, cũng như Giám đốc AI của Google, ông Demis Hassabis, ông Dario Amodei của Anthropic và Giáo sư Fei-Fei Li của Đại học Stanford đang ngồi trên cao nhìn xuống thành phố.

Trang bìa ấn phẩm Nhân vật của năm 2025.

Theo Time , 2025 là năm mà AI đi sâu vào đời sống, và việc sử dụng ChatGPT tăng hơn gấp đôi, đạt 10% dân số thế giới.

“Đây là công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại chúng ta,” ông Huang nói với tạp chí Time , dự đoán AI sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng từ 100 nghìn tỷ USD lên 500 nghìn tỷ USD.

Tạp chí này cũng đề cập đến những khía cạnh đáng lo ngại của trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như cái chết của một thiếu niên 16 tuổi người California do tự tử. Cha mẹ cậu đã kiện nhà sản xuất ChatGPT, OpenAI, đổ lỗi cho công ty này về cái chết của con trai họ vì những cuộc trò chuyện của cậu với chatbot.

Năm 2024, tạp chí Time vinh danh Tổng thống Mỹ Donald Trump là Nhân vật của năm.

Những người từng đoạt giải trước đó bao gồm ngôi sao nhạc pop Taylor Swift, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.