Tập 8 Sàn Đấu Vũ Đạo: Chi Pu bày tỏ sự yêu thích với Cody Nam Võ

Tập 8 Sàn Đấu Vũ Đạo tuần này chào đón vị giám khảo khách mời đặc biệt, chính là Chi Pu. Với "gia tài" từng tham gia khá nhiều bộ phim, Chi Pu cùng Minh Hằng đã đưa ra nhiều lời nhận xét bổ ích cho các thí sinh với chủ đề "Nhạc phim điện ảnh".

Chiến thắng vòng thi tuần trước đó, Cody Nam Võ - Đức Hùng lại "thừa thắng xông lên". Cả hai lựa chọn Money Heist (Phi Vụ Triệu Đô) - một bộ phim nổi tiếng trong thời gian qua để tái hiện trên sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo. Đức Hùng đã áp dụng thế mạnh Hip-hop của mình dành cho Cody vào bài nhảy tuần này.

Vừa kết thúc bài thi của mình, Cody Nam Võ đã khiến Chi Pu bấn loạn vì "đẹp trai quá". Nữ ca sĩ cho rằng: "Ngoại hình tạo nên yếu tố tạo sự thành công của phần trình diễn này. Cody đã tận hưởng sân khấu, ngay cả đội hình, phần trình diễn cũng có sự đa dạng". Minh Hằng chia sẻ: "Khả năng Cody rất thượng thừa, em có thể làm nhiều thứ hơn, phần xử lý nhân vật nên đa chiều, có chiều sâu hơn, bài nhảy rất hay".

Bước vào đêm thi "Nhạc phim điện ảnh", đội "Dòng chảy" Mai Âm Nhạc - Song Linh vô cùng phấn khích khi nghĩ đến cảnh được mặc áo cử nhân, tái hiện là bộ phim ca nhạc huyền thoại của Disney - High School Musical. Trên sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo, Mai Âm Nhạc phải tạm "gỡ bỏ" hình ảnh cá tính thường ngày để vào vai cô nàng Sharpay nhà giàu, đanh đá nhưng cũng cực yểu điệu, nữ tính. Tiết mục này được cả 3 giám khảo dành nhiều lời khen vì có thể gợi nhớ đến tuổi thơ của nhiều "fan cứng" Disney.

Trở lại Sàn Đấu Vũ Đạo sau khi bị loại ở tập 5, Dương Domic và Hải 2D càng dồn nhiều nỗ lực cho đêm thi tuần này. Cả hai đã chọn bộ phim Mật Vụ Kingsman để làm chủ đề chính cho "đề bài" nhạc phim điện ảnh vì thích style hầm hố, nguy hiểm của đặc vụ Kingsman nhưng cũng nhí nhố không kém cạnh.

Tương tự như Dương Domic - Hải 2D, sau lần bị loại khỏi Sàn Đấu Vũ Đạo ở tập 5, Adam Lâm - Thư Đinh lại có cơ hội quay trở lại chương trình vì 3 đội thi Gin Tuấn Kiệt, Ciin, TiTi rút khỏi chương trình vì lý do cá nhân. Không còn lạc đề như các tập trước, Adam Lâm năng lượng nhiệt huyết nhuộm hẳn tóc đỏ để vào vai "Nữ hoàng đỏ" trong Alice In Wonderland. Vai chính Alice đáng lý do Thư Đinh đảm nhận nhưng không may chân trái nữ biên đạo đã bị đứt dây chằng nên phải nhờ vũ công khác thay thế. Nhận xét về bài thi của Adam Lâm, biên đạo John Huy cho biết anh thích ý tưởng hay và thú vị nhưng có nhiều chỗ cần chi tiết hơn.

Đón xem tập 9 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022 cùng phần thi của 5 đội còn lại với chủ đề Nhạc phim điện ảnh sẽ lên sóng vào 19h30 thứ 7 ngày 17/09/2022 trên kênh HTV7 và được phát sóng online vào lúc 21h30 trên kênh YouTube Studio 79.

Ảnh: NSX