Tập 3 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022: TiTi (HKT) gây bất ngờ khi trổ tài nhảy đường phố

Nối tiếp những màn thi đấu sôi động từ 6 đội thi đầu tiên, tập 3 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022 tuần này, 6 đội còn lại bao gồm Adam Lâm - Thư Đinh, Min.T - Kyo Haha, TiTi - Đan Phạm, Ngụy Thùy Linh - Vitden, Kellie - daJAY, Cody Nam Võ - Đức Hùng sẽ tiếp tục tranh tài với chủ đề Hip-Hop. Trận đấu tuần này được khán giả vô cùng trông chờ khi toàn là những nhân tố được đánh giá cao, ít nhiều có kinh nghiệm nhiều năm luyện vũ đạo.

Trong tập 3, giám khảo Diệp Lâm Anh tiếp tục trở thành giám khảo khách mời đồng hành cùng Minh Hằng và John Huy Trần chấm thi tiết mục của các thí sinh. Điểm thi đấu tuần này được tính tương tự như tập phát sóng trước đó, sẽ không có đội nào bị loại nhưng điểm sẽ được cộng dồn cho những tuần thi tiếp theo.

Đề thi liên quan đến chủ đề Hip-hop chẳng thể làm khó được TiTi khi trước đây anh từng là một B-boy đường phố. Cựu trưởng nhóm HKT đã có phần thi cực máu lửa trên sân khấu Sàn Đấu Vũ Đạo, khiến giám khảo Minh Hằng phải thốt lên: "Quá đã, xịn ơi là xịn. Đây là tiết mục có màn solo của nghệ sĩ nhiều nhất khiến mình cảm thấy bạn không sợ một cái gì hết. Đúng như TiTi nói bạn tìm đến Sàn Đấu Vũ Đạo để tìm lại ánh hào quang, chính xác". Biên đạo John Huy Trần cũng nhận định: "Anh đánh giá cao phần solo của TiTi, cả đội hiểu nhau, rất chất, đồng đều".

"Cú xoắn 2000" của TiTi được các giám khảo khen ngợi hết lời. Anh tiết lộ đã biết kỹ thuật này từ tận 17 năm trước: "Em chưa từng qua trường lớp gì nhưng tự hào là người Việt Nam đầu tiên là có đĩa vũ điệu sôi động". Bài thi của TiTi - Đan Phạm được tặng nhiều điểm số cao ngất: 10 điểm từ giám khảo Minh Hằng, 9,75 điểm từ giám khảo Diệp Lâm Anh và 8,5 điểm từ biên đạo John Huy Trần.

Mở màn tập 3 là phần thi của Ngụy Thùy Linh cùng biên đạo Vitden. Nội dung tiết mục tuần này của thành viên LipB xoay quanh nhóm bạn nữ "mean girls" (những cô nàng xấu tính) thích cuộc sống sang chảnh, hào nhoáng. Cuối tiết mục, cả nhóm còn khiến không khí trường quay Sàn Đấu Vũ Đạo "tưng bừng" hơn bao giờ hết khi phát cả loạt phụ kiện độc đáo cho các giám khảo.

Diệp Lâm Anh thích thú: "Ngay từ đầu mình đã rất mong chờ vì đã có thời gian làm việc cùng Vitden trong Big Toe. Diệp Lâm Anh rất mê gái đẹp nên Thùy Linh bước ra có vẻ mình thuộc về nhau vì outfit cũng có nét tương đồng, giờ còn được tặng túi màu hồng nữa". Tuy nhiên, tiết mục này lại khiến các giám khảo có phần "ngộp" vì Vitden dồn quá nhiều kỹ thuật vào bài cho Ngụy Thùy Linh khiến bài thi có nhiều động tác không nét. Giám khảo Minh Hằng cho biết: "Vịt đang nghĩ Linh đủ khả năng sử dụng nhiều chiêu trong 1 bài nên tội cho Linh vì sức dàn trải không đủ, mình phải biết đồng đội của mình có đủ sức không". Bài thi của Ngụy Thùy Linh - Vitden nhận về 8,5 điểm từ giám khảo Minh Hằng, 8,25 điểm từ giám khảo John Huy Trần và 9 điểm từ giám khảo Diệp Lâm Anh.

Tuần này, "trai đẹp" Min.T, biên đạo Kyo Haha và dàn vũ công đã hóa thân thành những chàng lính cứu hỏa, giải cứu người trong "biển lửa". Dù công nhận rằng tiết mục tuần này có điểm nhấn khá thú vị, có sự hài hước, bất ngờ nhưng biên đạo John Huy Trần cho rằng Min.T cần phải cố gắng thêm nữa. Trong khi đó, giám khảo Diệp Lâm Anh lại có ý kiến khác: "Tiết mục này ý tưởng hay, hay do đẹp trai làm gì cũng hợp lý? Min.T thể hiện chất ngầu nhưng không ra vì mặt đáng yêu quá".

Giám khảo Minh Hằng dành lời khen cho bộ đôi: "Hằng thích ý tưởng lính cứu hỏa vì rất ngầu, cool, mang cho mình trọng trách rất đẹp, thông điệp lớn". Tiết mục này nhận về 8,5 điểm từ giám khảo Minh Hằng, 9 điểm từ giám khảo Diệp Lâm Anh và 8 điểm từ biên đạo John Huy Trần. Nhận về điểm số không quá xuất sắc, Min.T và Kyo Haha cam kết: "Anh John Huy đã nói tuần trước anh cười haha, tuần này anh hơi huhu, nhưng em hứa tuần sau sẽ làm anh cười bùng nổ".

Adam Lâm và biên đạo Thư Đinh là đội thi có tiết mục khác lạ nhất tập 3 tuần này khi mang phần thi đậm chất múa đương đại vào vòng thi có chủ đề Hip-hop. Sự phá cách, mạo hiểm của cả hai đã nhận về nhiều lời góp ý từ các giám khảo.

Biên đạo John Huy Trần chia sẻ: "Nghệ thuật hay nhưng mình nên nhớ đang tham gia chủ đề gì, anh đánh giá cao bạn nào phá cách, mạo hiểm. Sáng tạo là hay nhưng đừng quên chủ đề chính. Có thể phá cách nhưng vừa phải thôi...". Giám khảo Diệp Lâm Anh cũng đồng tình: "Nếu tiết mục này nằm trong đêm đương đại sẽ rất tuyệt vời".

Nói về sự phá cách của mình, biên đạo Thư Đinh cho biết: "Thật sự rất mạo hiểm khi mang bài cổ trang dân tộc vào vòng thi Hip-hop này. Tác phẩm nếu nhận luồng ý kiến dù tốt hay xấu thì vẫn làm nên sự thành công đầu tiên của tác phẩm đó. Nếu cho tụi em lựa chọn lại thì tụi em vẫn mạo hiểm làm vì em quan niệm làm thì chưa chắc được nhưng nếu không làm thì chắc chắn không được". Adam Lâm nhận mọi lời góp ý từ hội đồng giám khảo và hội đồng bình chọn: "Có những câu nói gay gắt như thế mới thấm để biết bản thân mình cần chỉnh sửa gì". Bài thi này chỉ nhận về 7,25 điểm từ biên đạo John Huy Trần, 8 điểm từ giám khảo Minh Hằng và 8,5 điểm động viên từ giám khảo khách mời Diệp Lâm Anh.

Nhận chủ đề "Hip-hop never die", nữ rapper GenZ Kellie cùng biên đạo daJAY khá tự tin khi bước vào "trận chiến". Dưới nền nhạc Rolling, Look At Me Now, cả hai đã có màn thể hiện vô cùng thu hút, khiến các giám khảo không thể rời mắt. Từ màn chào sân đến tuần 2, Kellie vẫn quyết giữ nguyên động tác "khóc huhu" vào bài diễn, xem như đây là dấu ấn riêng của bản thân mình.

Phần thi của Kellie - daJAY được giám khảo Diệp Lâm Anh nhận xét là như bài luyện Hip-hop đường phố, không có quá nhiều nội dung dù có phần nhạc cuốn hút. Biên đạo John Huy Trần cũng đồng tình với giám khảo khách mời: "Kellie có thái độ, năng lượng rất đã nhưng bài nhảy hôm nay trung bình thôi, hơi an toàn, cố gắng nhiều hơn vì anh biết tụi em làm được mà". Minh Hằng cho rằng daJAY nên mạnh dạn giao cho Kellie nhiều động tác khó hơn vì cô nàng vốn đã có nền tảng tốt để sáng tạo khi từng tham gia các cuộc thi vũ đạo từ khi còn bé. Kết quả, tiết mục của học trò Binz nhận về 8 điểm từ biên đạo John Huy Trần, 9 điểm từ giám khảo Minh Hằng, 8,75 điểm từ giám khảo Diệp Lâm Anh.

Nhận vai trò kết màn cho tập 3 chính là đội "Ảo thật đấy" của Cody Nam Võ và biên đạo Đức Hùng. Với chủ đề Hip-hop lần này, cả hai đã quyết định dựng bài nhảy lấy cảm hứng từ chính buổi tiệc ngoài đời thật của mình mang lên sân khấu. Trong không gian âm nhạc xập xình của Cua - bản hit của HIEUTHUHAI, Cody Nam Võ đã có màn thể hiện "quẩy banh nóc" đến độ các thành viên đều "ngã gục" vì "say xỉn". Cú kết màn thú vị này khiến Minh Hằng thích thú: "Xem bài biểu diễn của nhóm mà Hằng rất muốn nhậu chung. Quá mê! Đây là ‘gu' rồi". Nữ ca sĩ cũng nhận ra sự khác biệt trong hình ảnh "bad boy" của Cody Nam Võ ở tuần thi mở màn và tuần thi thứ 2.

Cả giám khảo Diệp Lâm Anh và John Huy Trần đều cảm thấy thành viên Uni5 vô cùng xuất sắc, biên đạo dàn trải động tác có điểm nhấn hiệu quả: nhẹ nhàng nhưng rất nét. Team "Ảo thật đấy" đã nhận về 2 điểm 9 từ giám khảo Diệp Lâm Anh, John Huy Trần và 9,5 điểm từ giám khảo Minh Hằng.

Như vậy, 12 đội thi đều đã hoàn thành xong phần thi chủ đề Hip-hop của mình. Sau khi quy đổi điểm số từ hội đồng giám khảo và hội đồng bình chọn gồm khán giả, đại diện truyền thông, đại diện biên đạo, đội của Mai Âm Nhạc - Song Linh đã xuất sắc dẫn đầu với 9,9 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ an toàn, không bị loại trong vòng thi chủ đề tiếp theo. Đây có thể được xem là lợi thế rất lớn của team "Dòng chảy" trong chặng đua sắp tới!

Tập 4 Sàn Đấu Vũ Đạo 2022 sẽ lên sóng vào 19h30 thứ 7 ngày 13/08/2022 trên kênh HTV7.

Ảnh: NSX

https://kenh14.vn/tap-3-san-dau-vu-dao-2022-titi-hkt-gay-bat-ngo-khi-tro-tai-nhay-duong-pho-20220807101218767.chn