Mai Âm Nhạc, Ciin, Kellie, Denis Đặng... đối đầu nhau tại Sàn Đấu Vũ Đạo 2022

Min.T là "nam thần" quen mặt với khán giả ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Min.T trước đây là "anh cả" của D1Verse - nhóm nhạc đàn em của Mamamoo. Kết hợp với Min.T trong chương trình năm nay là Kyo Haha - biên đạo tài năng là thành viên cộm cán của S4 Crew. Anh cũng là Quán quân của chương trình Quý Ông Đại Chiến 2018. "Nam thần" này cũng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong các cuộc thi vũ đạo như top 10 So You Think You Can Dance 2016, giải 2 Nghiện Dance 2020, giải 3 Got To Dance mùa, giải 1 Cocacola Cup… Kyo Haha từng hợp tác biên đạo cho nhiều dự án của Đông Nhi, Sơn Tùng, Trương Thảo Nhi