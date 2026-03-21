Tăng cân bất thường dù ăn rất ít, người phụ nữ nghe lời bác sĩ kiểm tra camera: “Sốc nặng khi phát hiện những gì diễn ra mỗi đêm”

Người phụ nữ họ Trương gần đây nhận thấy cân nặng của mình tăng lên đáng kể dù khẩu phần ăn hàng ngày rất ít. Sự bất thường này khiến cô lo lắng, quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

Ban đầu, các kết quả thăm khám không chỉ ra nguyên nhân rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi khai thác kỹ tiền sử sinh hoạt, các bác sĩ bắt đầu nghi ngờ có vấn đề liên quan đến giấc ngủ.

Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô Trương đã xem lại camera giám sát trong nhà. Những hình ảnh ghi lại khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Trong hơn một năm qua, cô thường xuyên thức dậy vào ban đêm để ăn uống nhưng hoàn toàn không có ký ức về những lần này. Không chỉ đơn thuần ăn trong bếp, cô còn thực hiện nhiều hành vi khá phức tạp như rắc bột yến mạch lên bánh mì, hâm nóng sữa, thậm chí mặc đồ ngủ ra ngoài mua trái cây giữa đêm. Chủ cửa hàng trái cây cũng xác nhận việc cô thường xuyên xuất hiện vào tối muộn trong tình trạng xuề xòa, hoàn toàn khác với hình ảnh chỉn chu ban ngày.

Theo bác sĩ Ngô Vạn Trân - Giám đốc kiêm Phó trưởng khoa Tâm thần, Bệnh viện Chiết Giang - đây là một trường hợp điển hình của “rối loạn ăn uống liên quan đến giấc ngủ”, một dạng rối loạn giấc ngủ.

Bác sĩ giải thích rằng trong trạng thái này, não bộ vẫn đang ngủ, mức độ tỉnh táo rất thấp, nhưng cơ thể vẫn có thể thực hiện các hành vi như ăn uống, sau đó người bệnh hoàn toàn không ghi nhớ những gì đã xảy ra. Nói một cách dễ hiểu, đây là tình trạng “cơ thể vẫn hoạt động nhưng não bộ không lưu giữ ký ức”.

Rối loạn ăn uống khi ngủ có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, yếu tố di truyền được xem là một nguyên nhân nền tảng, bên cạnh đó là tác dụng phụ của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị mất ngủ hoặc thuốc an thần. Ngoài ra, những người bị rối loạn giấc ngủ kéo dài hoặc thường xuyên chịu căng thẳng, áp lực tâm lý cũng có nguy cơ cao gặp phải tình trạng này.

Trên thực tế, nhiều người cho rằng việc ăn uống trong lúc ngủ chỉ đơn thuần là ăn thêm vài bữa phụ và không đáng lo ngại. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Người bệnh có thể bị chấn thương do sử dụng dao hoặc bếp trong trạng thái vô thức. Bên cạnh đó, họ cũng có nguy cơ ăn phải thực phẩm ôi thiu hoặc thậm chí là chất độc mà không nhận thức được. Việc ra ngoài vào ban đêm trong tình trạng mất kiểm soát còn làm gia tăng nguy cơ gặp tai nạn hoặc các tình huống nguy hiểm. Về lâu dài, tình trạng này cũng có thể dẫn đến tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Các bác sĩ khuyến cáo rằng việc phòng ngừa rối loạn ăn uống trong khi ngủ cần bắt đầu từ việc duy trì lối sống lành mạnh. Cụ thể, mỗi người nên giữ tinh thần ổn định, hạn chế căng thẳng và tránh làm việc quá sức hoặc thiếu ngủ kéo dài. Việc sử dụng thuốc ngủ cũng cần hết sức thận trọng và phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, việc thiết lập môi trường ngủ an toàn cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, có thể khóa cửa hoặc hạn chế khả năng tiếp cận khu vực bếp vào ban đêm để giảm thiểu nguy cơ xảy ra những hành vi nguy hiểm trong vô thức.

Bác sĩ Ngô Vạn Trân nhấn mạnh rằng những trải nghiệm và cảm xúc trong ban ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ ban đêm. Khi một người bị kích thích tâm lý mạnh hoặc thường xuyên có cảm xúc tiêu cực, nguy cơ xuất hiện các rối loạn giấc ngủ cũng sẽ tăng lên.

Nếu một người thường xuyên thức dậy và phát hiện có dấu vết ăn uống nhưng không hề nhớ mình đã làm gì, hoặc xuất hiện tình trạng tăng cân bất thường không rõ nguyên nhân thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo. Ngoài ra, nếu người thân ghi nhận những hành vi bất thường vào ban đêm, người bệnh cũng nên sớm đi khám chuyên khoa giấc ngủ hoặc tâm thần để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

