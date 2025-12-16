Tấn công bằng dao tại trường học gần Moscow, học sinh 10 tuổi thiệt mạng

Nhiều phụ huynh tập trung trước cổng Trường Uspenskaya sau vụ đâm dao (Ảnh: Telegram)

Trường Uspenskaya - nơi xảy ra vụ việc thương tâm - thuộc khu dân cư Gorki-2, huyện Odintsovo, vùng ngoại ô giàu có của thủ đô Moscow.

Theo thông tin từ cảnh sát, khoảng 9h sáng theo giờ địa phương, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một học sinh đã tấn công nhân viên bảo vệ của nhà trường, sau đó dùng dao đâm một học sinh lớp 4, khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng.

Bà Ksenia Mishonova, Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của vùng Moscow, xác nhận trên mạng xã hội Telegram: "Thật đau lòng, một học sinh lớp 4 đã không qua khỏi". Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của nhân viên bảo vệ bị thương hiện chưa được công bố chính thức.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan phụ trách điều tra các vụ án nghiêm trọng, cho biết đã khởi tố vụ án giết người và đang làm rõ toàn bộ diễn biến cũng như động cơ của vụ tấn công.

Nghi phạm được xác định là một học sinh nam 15 tuổi, đang học lớp 9 tại cùng trường. Cảnh sát cho biết đối tượng đã bị bắt giữ để thẩm vấn. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thiếu niên này bị lực lượng an ninh trang bị vũ khí và che mặt áp giải khỏi hiện trường.

Một số kênh Telegram có liên hệ với các cơ quan an ninh Nga đăng tải hình ảnh được cho là do chính nghi phạm chụp tại hiện trường vụ tấn công bên trong trường học. Theo các nguồn tin chưa được kiểm chứng, trong điện thoại của đối tượng có chứa những hình ảnh và nội dung bị cho là mang tính cực đoan, bao gồm các câu trích dẫn và tên của một số tổ chức cực hữu, cũng như những tài liệu đề cập đến vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch (New Zealand) năm 2019. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin này.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát tại thành phố Saint Petersburg bắt giữ một học sinh lớp 9 khác, bị cáo buộc dùng dao đâm và làm bị thương giáo viên sau một tranh cãi liên quan đến điểm số học tập. Chuỗi sự việc liên tiếp này đang làm dấy lên lo ngại trong dư luận Nga về tình trạng bạo lực học đường và an ninh tại các cơ sở giáo dục.

Hiện các cơ quan chức năng Nga tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường học nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong thời gian tới.