Tân binh Phương Đông gây sốc: Mang chất “phủi Hà Nội” vào sân chơi lớn nhất của bóng đá sinh viên!

Lần đầu góp mặt ở vòng chung kết, tân binh này khiến cả giải phải chú ý khi trình làng một đội bóng sinh viên được dẫn dắt bởi đôi HLV phủi khét tiếng Kiên "mán" và Trung "ốc".

Đội bóng "phủi" sinh viên Đại học Phương Đông có thể tự hào với hành trình tại Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360.

Khi chất "phủi" bước vào sân chơi quốc gia

Trước ngày vòng chung kết khởi tranh, chẳng mấy ai đặt kỳ vọng vào một đội bóng sinh viên vốn chỉ quen lối đá sân 7. Nhưng PDU khiến tất cả bất ngờ khi vượt qua vòng loại miền Bắc – một trong những khu vực khắc nghiệt nhất – để giành vé tới SVĐ Bách Khoa.

Dấu ấn lớn nhất mang tên bộ đôi Trần Trung Kiên – Nguyễn Tiến Trung, hai "ngôi sao" của FC Trà Dilmah, những người đã đưa thứ bóng đá ban bật Hà thành lên một tầm cao mới. Họ mang trọn tinh thần phủi vào môi trường bóng đá sinh viên: kỷ luật nhưng nổi loạn, bài bản nhưng không đánh mất chất đường phố.

Bản sắc của Đại học Phương Đông mang dấu ấn đậm nét của hai siêu phủi Trung Kiên (áo đỏ) và Tiến Trung (áo xanh)

Từ một đội bóng non kinh nghiệm ở sân 11, PDU được tái thiết hoàn toàn: chỉnh từng bước chạy, từng pha tạt bóng, từng nhịp di chuyển đội hình. Chỉ sau vài tuần, những cầu thủ vốn quen "đá cho vui" đã có thể đứng vững trước áp lực giải đấu lớn nhất của sinh viên Việt Nam.

Những trận thua đáng tự hào và hành trình khiến cả giải phải nể

PDU rời giải sau vòng bảng, nhưng không theo cách "mờ nhạt" như nhiều tân binh khác. Họ thất bại với những tỷ số sát nút trước hai đội mạnh là ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và ĐH CNTT&TT Thái Nguyên – đủ để chứng minh rằng hành trình đến vòng chung kết không phải phép màu may rủi. Mỗi trận đấu của Phương Đông đều mang sắc thái rất riêng: kỷ luật, bình tĩnh và cực kỳ khó chịu. Họ đã bước lên sân khấu lớn bằng tất cả những gì có thể, và rời giải trong sự tôn trọng từ chính các đối thủ.

Đó chính là vẻ đẹp của một hành trình ngắn ngủi nhưng đầy kiêu hãnh – nơi những sinh viên trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở sân chơi lớn nhất cuộc đời sinh viên.

Những nỗ lực của Đại học Phương Đông đủ để các sinh viên trẻ tự tin ngẩng cao đầu rời giải.

TV360 – Người kể lại câu chuyện của một tân binh đầy cảm hứng

Sự xuất hiện của Đại học Phương Đông trở nên trọn vẹn hơn khi được truyền tải qua ống kính của TV360 – nhà tài trợ danh xưng và đơn vị phát sóng độc quyền giải đấu. Từng cú xoạc bóng liều lĩnh, từng pha chỉ đạo đầy nhiệt huyết từ Kiên "mán" hay Trung "ốc", từng phút nỗ lực đến nghẹt thở của PDU… đều được TV360 ghi lại sắc nét và đưa đến hàng nghìn sinh viên yêu bóng đá.

Không chỉ phát sóng, TV360 còn đóng vai trò như cầu nối – đưa những câu chuyện đẹp như hành trình PDU đến gần hơn với người hâm mộ cả nước, lan tỏa tinh thần thể thao học đường đúng nghĩa.

Tải TV360 để xem trọn bộ highlight và tham gia game "Chiến binh đua top" – nơi sinh viên nào cũng có cơ hội dẫn đầu bảng xếp hạng của chính mình.