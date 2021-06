Tân binh nổi hơn EXO, BTS và bản "hợp đồng nô lệ" chấn động: Bị bóc lột thu về 200 tỷ nhưng chỉ được trả 10 triệu/tháng

Nhắc đến những nhóm nhạc nam Kpop nổi bật mở đầu thế hệ 3, người hâm mộ của hiện tại dễ dàng nhớ đến và kể tên EXO, BTS. Tuy nhiên, fan Kpop thời điểm đó chắc chắn sẽ còn biết thêm một cái tên đình đám không kém là B.A.P. Thậm chí, B.A.P còn được đánh giá là "tân binh khủng long" đến từ công ty nhỏ nhưng lại thành công vượt bậc hơn EXO - đối thủ mạnh nhất thời điểm đó.

6 chàng trai tóc bạch kim B.A.P gây sốt Kpop 1 thời

B.A.P bao gồm 6 thành viên: Bang Yongguk, Kim Himchan, Daehyun, Youngjae, Jong Up và Zelo, trực thuộc công ty TS Entertainment. Nhóm chính thức debut vào ngày 26/1/2012. Cùng theo đuổi phong cách Hip-Hop như BTS, nhưng B.A.P hoàn toàn gây ấn tượng hơn boygroup nhà Big Hit khi sở hữu loạt hit: Warrior, Power, No Mercy, Crash, Stop It chỉ trong năm 2012. B.A.P ngày càng chứng tỏ được sức hút ấn tượng và được kỳ vọng là "người kế vị BIGBANG".

MV Warrior - B.A.P

Từng có tiền đề vô cùng ấn tượng như thế, nhưng trải qua gần 1 thập niên, B.A.P lại hoàn toàn "chìm nghỉm", gần như là biến mất mặc dù những tên tuổi cùng thời như EXO, BTS đều đã thành công vươn tầm thế giới. Điều này xảy ra vì một biến cố lớn liên quan đến bản "hợp đồng nô lệ" mà công ty chủ quản TS Entertainment đưa ra cho B.A.P.

B.A.P từng phải "đóng băng" hoạt động sau 3 năm cùng bản "hợp đồng nô lệ"

Vào ngày 27/11/2014, sau 3 năm hoạt động ròng rã, B.A.P đã đồng lòng đệ đơn kiện chống lại công ty quản lý của họ để vô hiệu hóa hợp đồng của họ, tuyên bố điều kiện làm việc công bằng và phân phối lợi nhuận.

B.A.P tuyên bố rằng kể từ khi ra mắt (tháng 1/2012) đến thời điểm khởi kiện, mỗi thành viên mới chỉ nhận được 18 triệu won (khoảng 360 triệu đồng), sau khi họ đã thu về được 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ đồng) trong 3 năm hoạt động của nhóm.

Như vậy, trung bình mỗi người chỉ nhận được 120 triệu đồng/1 năm, thu nhập 10 triệu đồng/tháng. So với con số trung bình B.A.P kiếm được mỗi tháng cho công ty là 5,55 tỷ đồng, họ chỉ nhận về được 10 triệu đồng, chỉ bằng 0,002%.

B.A.P phải hoạt động điên cuồng ngay thời điểm mới ra mắt bằng những concert vòng quanh thế giới

TS Entertainment thực sự là một công ty tồi tệ, bóc lột sức lao động của nghệ sĩ và kiếm chác đủ hình thức từ người hâm mộ. B.A.P đã phải chạy show điên cuồng quanh thế giới. Chỉ trong 2 năm, họ đã phải chạy đến 50 tour diễn. Không có kế hoạch phát triển đường dài cho nhóm, công ty chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, coi B.A.P là một cỗ máy kiếm tiền và bóc lột cạn kiệt sức lao động của các thành viên.

Từng là tên tuổi hàng đầu Kpop, B.A.P đánh mất phong độ sau quãng thời gian dài diễn ra vụ kiện

Vụ kiện giữa B.A.P và công ty kéo dài tới gần 1 năm cho đến khi 2 bên đạt được thỏa thuận chung. Sau đó, 6 thành viên đồng ý trở lại công ty. Tuy nhiên, vì "đóng băng" hoạt động quá lâu sau vụ kiện nên nhóm đã bị nhiều nhóm nam cùng thời "vượt mặt". Sau đó, B.A.P phải trải qua nhiều màn comeback không thành công như mong đợi.

Sự nghiệp của B.A.P cứ thế chìm dần cho đến năm 2018, 2 thành viên Yongguk và Zelo rời nhóm sau khi hết hạn hợp đồng với TS. Đến ngày đầu năm 2019, 4 thành viên còn lại cũng rời công ty. Việc 6 thành viên đều đã rời công ty khiến fan vui mừng vì nhóm đã thoát khỏi được một công ty tồi tệ.



Đến năm 2019, B.A.P mới thoát khỏi công ty tồi tệ TS

Hiện tại, khi nhắc về B.A.P, người ta chỉ có thể nhớ về một quá khứ huy hoàng đầy tiếc nuối của nhóm. B.A.P đã có chặng đua khởi đầu thành công, nhưng không thể vượt qua chướng ngại vật lớn nhất là công ty chủ quản. Bản "hợp đồng nô lệ" đã vô tình cướp đi của B.A.P cơ hội toả sáng rực rỡ như các nhóm nhạc cùng thời là EXO và BTS.

B.A.P - những chàng "tân binh khủng long" đánh mất hào quang vì bản "hợp đồng nô lệ"

Ảnh: Internet - Clip: YouTube