Tân binh 2k chính thức debut: Nói gì khi được gọi là "em gái Chi Pu, Trang Pháp" vì có 1 điểm chung?

Họp báo phát hành album đầu tay Chơi trò yêu của M Tú được diễn ra vào chiều ngày 28/02 tại TP.HCM, với sự góp mặt của các nghệ sĩ: MC Hoàng Oanh, ca sĩ Liz Ngụy Thùy Linh, nhạc sĩ Vy Vy, rapper Coldzy, biên đạo Đăng Quân, a dính, KET, các thành viên trong gia đình và bạn bè của tân binh.

Trong buổi họp báo, M Tú trình diễn ba ca khúc trong album: 5 10, Bịt mắt bắt dê và Pause. Với tạo hình nhí nhảnh, đáng yêu, cô đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra, M Tú và ekip cũng nhận được nhiều câu hỏi của giới truyền thông về lần ra mắt này.

M Tú hát live ca khúc 5 10

M Tú trong họp báo ra mắt album đầu tay

M Tú sinh năm 2000, trước đây hoạt động tự do với nghệ danh Tú Tú. Năm 2023, cô đầu quân về chung công ty với Chi Pu, Trang Pháp, vợ chồng JayKii, Hoàng Oanh... Khi được hỏi có bị ngại không khi được gắn mác "em gái Chi Pu, Trang Pháp..." thì đại diện nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Đầu tiên, chúng tôi phải tôn trọng cảm giác của Tú đã. Chúng tôi luôn rào trước với Tú là sẽ có khả năng mình xuất hiện với vai trò em gái của những chị trong công ty, liệu bạn có cảm thấy ổn với điều đó không?

Tú luôn nói với mọi người là mình ổn vì nếu điều đó xảy ra thì cũng là cách tốt nhất để bạn tiếp cận được đến nhiều khán giả hơn. Nó không đi trái với bất cứ thứ gì hết cả...".

Đại diện M Tú trả lời về chuyện ca sĩ được gọi là "em gái Chi Pu, Trang Pháp..."

M Tú (ngoài cùng bên phải) chung công ty với Chi Pu, Trang Pháp, Hoàng Oanh, JayKii...

Bên cạnh đó, do sở hữu chất giọng baby voice khá lạ nên M Tú cũng dễ bị so sánh với đàn chị đi trước vốn rất thành công là AMEE thì cô cũng bày tỏ: "Tự bản thân tôi cũng thấy có nét tương đồng trong cách hát với những bạn có kiểu giọng là baby voice. Nhưng mỗi người vẫn sẽ có 1 cách xử lý kỹ thuật khác nhau. Bản thân tôi thích giọng AMEE cực kỳ luôn, tôi cũng không bắt chước bạn gì hết, chỉ là cách hát của tôi cũng vô tình giống. Tôi cũng chưa từng được đào tạo qua trường lớp, kỹ năng thanh nhạc nào cả thì trong tương lai, tôi cũng bày tỏ với quản lý rằng mong muốn được đào tạo chuyên nghiệp hơn và tập trung phát triển sở trường mạnh nhất của mình là giọng hát... Tôi cũng không ngại bị so sánh vì lâu lâu mặc đồ xong tự nhìn vào gương tôi cũng thấy mình giống một ai đó, đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Mọi người có thích hay không thích thì đó cũng là cảm quan cá nhân của mỗi người và tôi hoàn toàn tôn trọng...".

M Tú nói gì khi được gọi là "bản sao AMEE"?

M Tú và ekip của mình

Album đầu tay của M Tú - Chơi trò yêu - được phát hành vào tối ngày 28/2 trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là cột mốc mới của nữ tân binh sinh năm 2000 sau khi về công ty quản lý The First Management.

Album Chơi trò yêu của M Tú gồm 8 ca khúc: Start, Úm ba la xì bùa, 5 10, Kéo co, Có nhau, Oẳn tù tì, Bịt mắt bắt dê và Pause, tất cả đều do cô tự sáng tác. Đây là dự án mà M Tú đã ấp ủ và thực hiện hơn một năm qua. Thứ tự bài hát vừa liên kết thành từng giai đoạn trong một mối quan hệ, vừa có thể đứng riêng và kể những câu chuyện tình yêu độc lập.

Nữ tân binh sinh năm 2000 sở hữu gương mặt trẻ trung cùng giọng hát baby voice đáng yêu