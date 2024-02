JayKii: Ca sĩ ít hit nhưng lắm drama!

JayKii tên thật Trần Anh Quân, sinh năm 1993 và từng lọt vào top 9 Vietnam Idol 2013. Anh cũng từng gây chú ý khi tham gia nhiều show thực tế khác như Giai điệu chung đôi, Tỏ tình hoàn mỹ... Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, nam ca sĩ cũng kịp ghi dấu ấn với một số ca khúc như Đừng như thói quen (song ca với Sara Lưu), Chiều hôm ấy, Sao em nỡ...

Đặc biệt, bài hát Đừng như thói quen dù được đăng tải trên Facebook nhiều phiên bản nhưng đều đạt hơn 40 triệu view, MV chính thức thì gần chạm mốc 140 triệu lượt xem. Khoảng thời gian gần đây, JayKii ít ra sản phẩm mà chủ yếu tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình.

MV Chiều hôm ấy - JayKii

JayKii và bã xã Mai Anh

Những năm gần đây, nam ca sĩ liên tục vướng vào những thị phi xô xát khiến nhiều người nhận xét anh là "ca sĩ ít hit nhưng lắm drama".

Bản hit lớn nhất trong sự nghiệp lại vướng nghi vấn đạo nhạc

Năm 2018, JayKii bất ngờ tham gia chương trình Giai điệu chung đôi và được ghép cặp với bà xã hiện tại của Dương Khắc Linh - Sara Lưu. Tại chương trình, nam ca sĩ cùng Sara Lưu đã có cho nhau khoảnh khắc cực kì tình tứ, ngọt ngào cùng những sân khấu song ca vô cùng ấn tượng.

Xuất sắc đi được đến cuối chặng đường cuộc thi, đêm Chung kết, JayKii và Sara Lưu đã đem đến một ca khúc hoàn toàn mới - Đừng như thói quen. Ca khúc này là sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh với phong cách ballad nhẹ nhàng, sâu lắng và cực dễ nghe. Ngay sau đêm Chung kết, Đừng như thói quen đã nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khán giả và nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, ca khúc này đã nhận được 137 triệu view.

MV Đừng như thói quen - JayKii và Sara Lưu

Sức nóng của Đừng như thói quen là thế, vậy nhưng ca khúc cũng từng dính lùm xùm đạo nhạc các sản phẩm từ 10 năm về trước của Trịnh Thăng Bình. Cụ thể, ca khúc này được cho là có nhiều nét tương đồng với 2 ca khúc khác là Lời chưa nói và Đã biết sẽ có ngày hôm qua về vòng hòa âm.

Giọng ca Chiều hôm ấy cũng lên tiếng trước nghi vấn "sao chép": "Kết thúc phần thi hôm đó, khi anh Trịnh Thăng Bình nói như vậy JayKii thấy rất bất ngờ. Xuống sân khấu, JayKii bật ngay lập tức để nghe thử ca khúc của anh ấy thì không ngờ lại giống nhau tới vậy. Lúc đó cảm xúc đầu tiên là buồn, thực sự rất buồn vì vốn dĩ JayKii không bao giờ muốn mình giống với bất kì ai chứ nói gì đến việc cố tình làm một ca khúc mà mình góp phần sáng tác bị giống của người khác đến thế.

Nhưng giờ chuyện đã vậy, nên JayKii cũng không muốn giải thích hay nói gì thêm mà sẽ rút kinh nghiệm về sự việc lần này. JayKii thấy có rất nhiều bài hát của nước ngoài cũng hao hao nhau thì không thể nói việc hao hao đó là đạo nhạc được. Vì cảm xúc và câu chuyện của mỗi người một khác thì đó đã là một ca khúc hoàn toàn khác rồi!".

Tuy nhiên, Đừng như thói quen vẫn được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và câu chuyện "sao chép" vòng hòa âm kia cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng.

JayKii và Sara Lưu là Á quân Giai điệu chung đôi

Quyết thay đổi phong cách, ai ngờ... dính đạo hình ảnh của Sơn Tùng

Có thể nói, JayKii có 1 con đường âm nhạc vô cùng rộng mở khi sở hữu 2 bản hit lớn được giới trẻ yêu thích là Chiều hôm ấy và Đừng như thói quen. Thế nhưng đến năm 2018, JayKii lại một lần nữa dính đến nghi án đạo nhái và cái tên lần này là Sơn Tùng. Thời điểm đó, JayKii tung sản phẩm Nào đâu phải anh đánh dấu sự chuyển mình trong phong cách âm nhạc với hình tượng "bad boy", quậy phá.

Tuy nhiên, khán giả chỉ thấy bóng dáng của nam ca sĩ Sơn Tùng đâu đó xung quanh JayKii. Thậm chí, nhiều người còn đánh giá rằng ca khúc này là phiên bản thứ 2 của Chạy ngay đi.

Đứng trước lùm xùm đạo nhái hình ảnh này, giọng ca Đừng như thói quen đã lên tiếng thời điểm đó: "Nhưng nếu mọi người bảo tôi sao chép, bắt chước Tùng, vậy thì có lẽ Tùng mới là người hiểu cảm giác của tôi lúc này nhất. Không một nghệ sĩ nào lại muốn bản thân mình giống một ai đó, nhất là khi mình đã bỏ rất nhiều tâm huyết, tiền bạc đầu tư một sản phẩm nhưng lại bị người khác nói như vậy".

MV Nào đâu phải anh - JayKii

Phong cách thời trang của cả 2 có nhiều nét tương đồng

Liên tục vướng vào lùm xùm ẩu đả

Năm 2022. mạng xã hội liên tục truyền tay đoạn clip ca sĩ JayKii ẩu đả với một anh bán nước giải khát. Cụ thể, nam ca sĩ lái xe đưa vợ con đi chơi quanh khu vực hầm Thủ Thiêm. Sau đó, anh đậu xe theo biển hướng dẫn nhưng lại vô tình chắn chỗ kinh doanh của một đôi vợ chồng bán nước giải khát. Do những người này đã bày bán dưới lòng đường và không đúng luật.

Trưa ngày 26/10, JayKii đã có động thái giải thích về sự việc này trên trang cá nhân. Anh khẳng định đoạn clip lan truyền với nhiều nội dung không đúng thực tế.

JayKii lên tiếng khi bị cho rằng vướng vào ẩu đả với người bán nước

Nam ca sĩ chia sẻ: "Mình khẳng định bản thân không sai trong việc đỗ xe, hành xử có chừng mực, không chủ động để xảy ra xô xát và mọi hành động đều vì sự an toàn của vợ con. May mắn là đến hiện tại cả nhà mình đều bình an. Hy vọng chia sẻ này của mình sẽ khép lại sự việc tại đây và cũng giúp mọi người thêm lưu ý khi vui chơi tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm để tránh xảy ra tình huống tương tự không mong muốn".

Mới đây nhất, trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip vợ chồng Trương Hoàng Mai Anh - JayKii tranh cãi với chủ quán khi đang đi du lịch.

Theo đó cặp đôi chuẩn bị di chuyển bằng xe điện để rời khỏi một quán ăn. Ngay cả khi Mai Anh đã lên xe thì chủ quán vẫn đưa tay sát vào mặt cô nàng và tỏ ra khá bức xúc. Về phía cặp đôi, ban đầu Mai Anh tỏ thái độ dửng dưng nhưng sau hành động của chủ quán, 2 vợ chồng liền lớn tiếng. Thậm chí nhiều người còn nghe thấy tiếng JayKii sử dụng câu chửi thề thô tục với chủ quán, thái độ cộc cằn.

JayKii tiếp tục bị đăng clip ẩu đả

Hiện tại đoạn clip về màn đôi co này đã có 1,3 triệu lượt xem chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đăng tải. Cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến thảo luận về sự việc và thái độ của JayKii - Mai Anh.