Tamburins bất ngờ 'thất sủng', biển quảng cáo của Jennie bị gỡ tại Thượng Hải (Trung Quốc)?

Màn hợp tác giữa Tamburins và Jennie dù đã được vài tháng nhưng đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh những sản phẩm nằm trong BST, sức ảnh hưởng của ngôi sao đình đám còn khiến loạt biển quảng cáo trở nên viral, hot rần rần trên các nền tảng MXH. Rất nhiều bạn trẻ đều đổ bộ đến nơi treo những biển quảng cáo hình Jennie, thậm chí không ngại xếp hàng để check in.

Không những gây sốt tại Hàn mà bảng quảng cáo của Jennie tại billboard Haus Thượng Hải (Trung Quốc) gần đây cũng trở thành địa điểm check in hot hit của giới trẻ.

Giới trẻ xứ Trung nô nức khoe hình chụp cùng biển quảng cáo mới của Jennie trong thời gian gần đây. Họ thậm chí còn makeup, lên đồ tỉ mỉ để có ảnh đẹp nhất có thể

Địa điểm này còn hot đến mức đám đông xếp hàng chờ để check in



Với những hình ảnh "lên đồ" cực cool, phong cách của hội "trai xinh gái đẹp" xứ Trung đã khiến ngày càng nhiều người đổ về nơi này để bắt trend. Do đám đông xếp hàng gây tắc nghẽn giao thông mà biển quảng cáo này đã bị che lại để hạn chế người đến chụp hình. Lý do này khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú vì có lẽ đây là trường hợp hiếm biển quảng cáo idol che không phải do hết thời, bị thương hiệu thờ ơ mà vì hot quá mức.

Biển quảng cáo của Jennie bị che bớt lại để hạn chế người đến chụp ảnh

Có thể thấy, Jennie lại tiếp tục khiến ai nấy đều phải trầm trồ với sức ảnh hưởng không thể đùa khi hợp tác với các thương hiệu khi chỉ cần lên biển quảng cáo cũng gây sốt từ Hàn sang Trung. Một số bình luận của netizen:

- Lướt MXH thấy nhiều người đến check in thật, đúng là impact của Jennie quá đỉnh!

- Chỉ mỗi biển quảng cáo mà cũng viral từ Hàn sang Trung, che lại cũng là do hot quá sợ tắc nghẽn đường.

- Nổi tiếng quá cũng khổ, lần đầu thấy biển quảng cáo bị che vì nghệ sĩ hot quá!

- Thảo nào thương hiệu nào cũng muốn hợp tác với Jennie, chỉ riêng biển quảng cáo cũng hot điên đảo.

- Sức ảnh hưởng của Jennie mãi đỉnh.