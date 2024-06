Ý nghĩa đặc biệt đằng sau mẫu áo Jisoo diện, còn có 1 chi tiết liên quan đến concert Born Pink Hà Nội

Trong quá khứ, Jisoo cũng từng nhiều lần diện những mẫu áo thể hiện sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBT. Cô từng diện mẫu áo t-shirt của Balenciaga (trái) nằm trong BST Resort 2019 với khẩu hiệu "You Are The World" cùng màu sắc cầu vòng đặc trưng của cộng đồng LGBTQ+. Trong một lần khác, nữ idol diện 1 mẫu áo cropped tee của adidas (giữa) in hình cầu vồng. Không những tế, phân cảnh Jisoo diện mẫu áo in hình Sandra Brant (phải) - một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng LGBT cũng từng gây sốt MXH