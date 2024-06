Màn khoe "visual" cực đỉnh của 2 tượng đài nhan sắc xứ Hàn: U50 vẫn sở hữu vẻ ngoài khiến dân tình xuýt xoa

Mới đây, công chúng không khỏi xuýt xoa trước những thước hình khoe "visual" cực đỉnh của 2 tượng đài nhan sắc xứ Hàn là Lee Young Ae và Go Hyun Jung.

Theo đó, cả hai lần lượt xuất hiện trên bìa những tạp chí danh tiếng xứ Hàn. Trong khi mỹ nhân "Dae Jang Geum" khoe sắc trên bìa tạp chí W Korea, thì Go Hyun Jung lại khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" trước màn xuất hiện trên bìa tạp chí ELLE Korea.

"Tượng đài nhan sắc hàng đầu xứ Hàn" Lee Young Ae xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ trên bìa tạp chí W Korea

Đầu tiên phải kể đến chính là màn tái xuất của Lee Young Ae. Xuất hiện trên bìa tạp chí W Korea, mỹ nhân "Dae Jang Geum" khiến công chúng xuýt xoa với vẻ đẹp "đánh bại thời gian" của mình.

Bước sang ngưỡng tuổi 53, Lee Young Ae ở thời điểm hiện tại vẫn sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon thả, gương mặt đẹp không tì vết cũng nước da trắng mịn màng. Không ít ý kiến nhận xét rằng, nếu chỉ nhìn thoáng qua vài bức ảnh này, không ai nghĩ rằng, mỹ nhân "Dae Jang Geum" đã bước sang tuổi ngũ tuần.

Đây cũng là một trong những lý do giúp Lee Young Ae luôn giữ vững được vị thế tượng đài nhan sắc trong lòng khán giả suốt hàng chục năm qua.

Dù đã bước sang tuổi 53 nhưng Lee Young Ae trông lúc nào cũng trẻ trung

Tiếp đó chính là màn xuất hiện của Go Hyun Jung trên bìa tạp chí ELLE Korea. Giống như Lee Young Ae, Go Hyun Jung cũng vừa bước sang tuổi 53. Tuy nhiên, khác với sự dịu dàng, đằm thắm của Lee Young Ae, Go Hyun Jung lại mang tới cho khán giả một hình tường "cool ngầu" khác lạ.

Mỹ nhân "Nữ hoàng Seondeok" sau một thời gian "ở ẩn" đã trở lại với ngoại hình thon gọn, mảnh mai và ngày càng cuốn hút hơn xưa. Nhiều người cũng nhận xét rằng, Go Hyun Jung ở thời điểm hiện tại trông không khác gì mới bước sang tuổi 30 trẻ trung và năng động. Thay vì trở lại màn ảnh nhỏ, Go Hyun Jung trở lại với công chúng bằng việc tham gia mạng xã hội như mở kênh Youtube, Instagram... chia sẻ hình ảnh, clip xung quanh cuộc sống hàng ngày.

Go Hyun Jung trở lại với ngoại hình mảnh mai, trẻ trung và năng động