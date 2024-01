Idol Kpop gây sốc với nốt mụn nước cực lớn, sưng to ở lỗ tai, ai thích xỏ khuyên cần lưu ý

Ngay từ những ngày đầu debut, Ryujin đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng fan Kpop với phong cách cool ngầu, cá tính. Không ngọt ngào, nữ tính như các idol cùng lứa, thành viên ITZY đã luôn theo đuổi phong cách chất chơi, là một trong những thần tượng thế hệ mới thuộc hệ "chiến" của Kpop. Không những thể hiện trong phong cách ăn mặc mà cô nàng còn nổi tiếng với sở thích xỏ khuyên, giúp cho diện mạo thêm ấn tượng, thu hút.

Ryujin được mệnh danh là "chiến thần xỏ khuyên của Kpop



Tuy nhiên, mới đây, Ryujin khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng với hình ảnh vết bump cực lớn ở tai do hệ quả từ việc xỏ khuyên nhưng chưa vệ sinh kĩ càng. Bump (hay còn gọi bump lỗ tai) giống như mụn nước, là tổn thương dạng lỏng khiến bề mặt thượng bì nổi lên một túi phồng có chứa dịch. Đây cũng là tình trạng thường gặp nhất đối với những người thường hay xỏ khuyên, tuỳ vào mức độ bump to hay nhỏ để phân định nặng - nhẹ, nếu nhẹ có thể chăm tai kỹ càng bump sẽ tự xẹp.

Cận cảnh vết bump tai cực lớn đang trở thành tâm điểm bàn tán của Ryujin



Thế nhưng, lỗ bump của Ryujin được cho là khá to và nặng khiến ai nấy nhìn vào cũng phải xót xa. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng vết bump này của nữ idol gần giống với áp xe (tình trạng túi mủ hình thành ở bất kỳ nơi nào trong cơ thể do nhiễm trùng, tổn thương) do đó, nếu không điều trị cắt bỏ kịp thời, sẽ ảnh hưởng và nguy hiểm đến phần sụn tai.

Một số bình luận của netizen:

- Nhìn xót quá, trông ảnh là bump cũng nặng phết, phải đi khám rồi cắt bỏ không ảnh hưởng đến sụn tai mất.

- Bump to không đùa được đâu, trông gần giống với áp xe, mong Ryujin sớm cắt bỏ tránh để lại hậu quả.

- Thương quá, bump nặng ghê, mà bị to vậy cũng đau phết đó, lịch trình idol còn dày đặc nữa.

- Thế này phải đi khám rồi cắt bỏ chứ không sau ảnh hưởng đến sụn tai.

- Chắc phải khó chịu lắm, nhìn xót thực sự mong Ryujin sớm đi chữa, càng để càng ảnh hưởng đó.