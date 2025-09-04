Tấm Panel cách nhiệt - Giải pháp hoàn hảo cho công trình hiện đại

Tấm Panel cách nhiệt là gì?

Tấm Panel cách nhiệt là loại vật liệu xây dựng được cấu tạo từ hai lớp tôn hoặc nhôm kẽm bên ngoài, ở giữa là lớp lõi cách nhiệt (PU, EPS hoặc Rockwool). Sự kết hợp này giúp giảm thiểu thất thoát nhiệt, tiết kiệm điện năng và gia tăng độ bền cho công trình.

Tấm Panel Cách Nhiệt - Ảnh Sắt Thép SATA

Ưu điểm vượt trội của tấm Panel cách nhiệt

Khả năng cách nhiệt, chống nóng hiệu quả: Lớp lõi cách nhiệt giúp giảm nhiệt độ bên ngoài tác động vào công trình, giúp không gian mát mẻ hơn vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông.

Cách âm tốt, chống ồn hiệu quả: Lớp lõi EPS, PU hoặc Rockwool có khả năng hấp thụ âm thanh, giúp giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, thích hợp cho nhà xưởng, phòng sạch, bệnh viện…

Chống cháy lan an toàn: Tấm Panel Rockwool và một số loại PU có khả năng chống cháy cao, giúp hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn cho công trình.

Thi công nhanh chóng, giảm chi phí nhân công: Với thiết kế dạng tấm ghép liên kết, Panel cách nhiệt dễ dàng lắp đặt, giúp rút ngắn thời gian thi công so với vật liệu truyền thống.

Độ bền cao, chống ăn mòn, chịu lực tốt: Lớp vỏ ngoài bằng tôn mạ kẽm hoặc nhôm có khả năng chống rỉ sét, chịu lực tốt, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.

Tiết kiệm chi phí điện năng: Nhờ khả năng cách nhiệt vượt trội, Panel giúp giảm tiêu hao năng lượng cho hệ thống điều hòa, quạt thông gió, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài.

Tấm Panel cách nhiệt EPS - Ảnh Sắt Thép SATA

Các loại tấm Panel cách nhiệt phổ biến

Panel EPS cách nhiệt: Giá thành rẻ, nhẹ, cách nhiệt tốt, phù hợp làm vách ngăn nhà xưởng, kho lạnh.

Panel PU cách nhiệt: Chống nóng hiệu quả, cách âm tốt, thường dùng trong công trình yêu cầu cách nhiệt cao.

Panel Rockwool chống cháy: Chống cháy lan hiệu quả, phù hợp với công trình có yêu cầu cao về an toàn cháy nổ.

Panel bông thủy tinh (Glasswool): Cách nhiệt, chống cháy, cách âm tốt, thường dùng trong các khu công nghiệp.

Ứng dụng của tấm Panel cách nhiệt

Tấm Panel cách nhiệt được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ ưu điểm vượt trội về khả năng cách nhiệt, cách âm và độ bền cao. Chúng thường được sử dụng trong xây dựng nhà xưởng, nhà kho, phòng sạch, kho lạnh; làm vách ngăn và trần nhà cho công trình dân dụng, văn phòng hay bệnh viện. Ngoài ra, Panel cách nhiệt còn phù hợp với các dự án nhà ở tiền chế, công trình lắp ghép nhanh, bệnh viện dã chiến, khu cách ly và cả trung tâm thương mại, giúp tối ưu thời gian thi công, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ.

Sắt Thép SATA – Đơn vị cung cấp tấm Panel cách nhiệt uy tín

Trong không khí hân hoan kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Sắt Thép SATA tự hào đồng hành cùng công cuộc xây dựng và phát triển đất nước bằng những sản phẩm chất lượng cao. Với uy tín nhiều năm trên thị trường, SATA cam kết mang đến giải pháp tối ưu cho các công trình, góp phần tạo nên những không gian bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Lựa chọn SATA mang lại nhiều lợi ích vượt trội: sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo độ bền và hiệu quả sử dụng; mức giá hợp lý kèm chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn; dịch vụ giao hàng nhanh chóng, tận nơi trên toàn quốc; cùng với đó là đội ngũ kỹ thuật sẵn sàng tư vấn miễn phí, hỗ trợ khách hàng lựa chọn loại Panel phù hợp nhất cho từng công trình.

Văn Phòng: Số 47 Đường Số 12, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0314964975

Nhà máy: 80A Quốc lộ 1A, Phường Hiệp Bình, TP. HCM.

Hỗ trợ: 0286.270.2808 – 0286.270.2809

Di động: 0903.725.545

Email: satasteel789@gmail.com

Website: thepsata.com.vn

