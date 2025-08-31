ICOOL gây bão TikTok sau màn thay đổi toàn bộ hệ thống nhưng chất lượng có xịn như lời đồn?

Trước đây, ICOOL đối với thành viên của Có Như Lời Đồn vốn đã là một cái tên quá quen thuộc, gần như trở thành "biểu tượng" mỗi khi nghĩ đến chuyện đi hát karaoke hay tụ tập bạn bè ở TP.HCM. Mình đi đâu chơi xong, cần một chỗ giải trí để kết thúc buổi tối thì cả nhóm lại chọn ICOOL.

Nhưng dạo gần đây, thương hiệu này bất ngờ có một bước chuyển mình mới khi trên TikTok liên tục xuất hiện review, đặc biệt là từ nhiều bạn hot TikToker. Mọi người nói nhiều về sự thay đổi của ICOOL: màn hình cực lớn bao trọn căn phòng, ánh sáng bùng nổ như concert, dịch vụ tiệc tùng chỉnh chu hơn hẳn. Với một fan trung thành như mình, đó vừa là điểm cộng vì muốn xem ICOOL đổi mới đến đâu, vừa là điểm trừ khi tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự đúng như lời đồn?

Choáng ngợp với "căn phòng tràn ngập visual" khi trở lại ICOOL

Lần này quay lại ICOOL, điều đầu tiên mình phải thừa nhận là… thật sự sốc visual. Không gian thay đổi khác hẳn so với những gì mình từng quen thuộc trước đây. Căn phòng karaoke quen thuộc giờ được bao phủ bởi màn hình ScreenX khổng lồ. Hỏi nhân viên về màn hình này mới biết đây chính là công nghệ Karaoke lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từng chi tiết từ hiệu ứng đếm ngược, ánh sáng chạy dọc tường, hiệu ứng khói mờ ảo và dàn đèn sáng tự động theo nhịp nhạc khiến mình có cảm giác như đang ở concert.

Điều ấn tượng nhất với mình chính là sự riêng tư. Suốt nhiều giờ gần như không có nhân viên ra vào, mọi thứ đều để khách tự chủ: chọn bài, chỉnh nhạc, tận hưởng ánh sáng. Cảm giác như công nghệ ở ICOOL đã thay thế hoàn toàn những thao tác vốn phải nhờ con người, khiến buổi hát liền mạch và thoải mái hơn hẳn, đặc biệt hợp với những nhóm bạn "hướng nội".

Còn về phần hiệu ứng, mình phải dành lời khen. Không chỉ đơn thuần là nền MV, màn hình thay đổi liên tục: khi là hoàng hôn tím, khi là bầu trời sao, lúc lại là hoa giấy rơi ngập tràn.

Nhưng điểm quan trọng nhất của buổi "concert mini" chính là âm thanh và ánh sáng…

Nếu màn hình gây ấn tượng ngay từ lúc bước vào thì ánh sáng và âm thanh mới thật sự níu chân cả nhóm. Ở ICOOL, khách có thể tùy chọn ánh sáng: lúc rực rỡ như bar, lúc dịu dàng cho ballad, hay bùng nổ theo nhịp nhạc. Thêm khói sân khấu bất ngờ khiến không khí luôn mới mẻ, nhiều khi cả nhóm còn tưởng có người đứng chỉnh hiệu ứng riêng cho mình. Những "công cụ" vốn chỉ thấy ở sân khấu nay lại có trong buổi đi hát vài trăm nghìn, khiến ai cũng háo hức tranh mic để biểu diễn.

Âm thanh ở ICOOL lần này cũng không làm mình thất vọng. Micro bắt giọng rõ, không hú hay méo tiếng, và khách có thể tự chỉnh mọi thứ theo ý: từ độ lớn micro, nhạc nền đến cân bằng giọng hát.

Mà ấn tượng nhất phải kể đến màn hình điều khiển chọn bài như booth DJ

Thật ra, cái khiến mình bất ngờ nhất không phải màn hình cực đại hay ánh sáng concert, mà lại chính là… màn hình điều khiển chọn bài.

Ở nhiều hệ thống karaoke khác, chọn bài là "cuộc chiến" vì màn hình nhỏ, thao tác chậm. Nhưng tại ICOOL, giữa phòng có hẳn màn hình lớn như khu DJ, giao diện trực quan, thao tác nhanh, thậm chí còn chọn ngay trên điện thoại hay tablet. Cảm giác lướt tìm, thấy rõ thứ tự bài hát vừa hiện đại vừa tiện lợi, chứng minh ICOOL không chỉ làm đẹp mắt mà còn thật sự nâng tầm trải nghiệm của mình nữa.

Các dịch vụ kèm thêm nhưng vô cùng đáng giá: đưa đón miễn phí, tổ chức sinh nhật và kỷ niệm "xinh yêu"

Lần này mình chọn ICOOL để tổ chức sinh nhật và cảm giác thật sự trọn vẹn. Chỉ cần đặt trước hoặc báo nhân viên, phòng hát đã được chuẩn bị sẵn: bóng bay, ánh sáng hợp không khí, thậm chí màn hình còn có chế độ riêng cho tiệc. Nhìn dòng chữ "Happy Birthday" chạy trên nền hiệu ứng lung linh (mình chọn màu xanh phong thuỷ) đã đủ để thấy buổi tối khác hẳn những lần đi hát bình thường.

Không cần đi nhà hàng rồi chuyển chỗ hát, chỉ cần đến ICOOL là gói gọn cả ăn uống, ca hát và không khí đặc biệt trong một nơi.

Nhắc đến các món ăn thì mình gợi ý các món ăn phải thử của ICOOL như: Chả giò hải sản, sụn gà rang muối kiểu Hongkong, Chân gà chiên giòn xóc sả tắc, Chẳng dừng rang riềng, Đậu hũ xóc tỏi ớt. Các món ăn này vừa hợp khẩu vị của số đông, vừa có mức giá hợp lý, giúp cho cuộc vui thêm phần trọn vẹn mà không quá tốn kém.

Thêm một điều tinh tế của ICOOL mà mình rất muốn nhiều khách hàng biết đến là chính sách đưa đón miễn phí. Đây là chính sách hiếm thấy ở hệ thống karaoke: chỉ cần đặt phòng kèm bia, bạn sẽ được xe đưa đón tận nơi; thậm chí nếu hóa đơn sau tiệc có bia thì vẫn được đưa về miễn phí trong bán kính 10km. Đi xe máy mà lỡ "quá chén" có thể gửi xe qua đêm, hoặc cần tài xế lái hộ thì ICOOL cũng hỗ trợ kết nối và cover một phần chi phí. Nhờ vậy, cả nhóm vừa thoải mái "tới bến" vừa yên tâm an toàn, trọn vẹn trở về nhà.

Sau một buổi hát từ tối đến khuya, tụi mình thống nhất rằng ICOOL không chỉ đúng như lời đồn mà còn vượt xa mong đợi. Màn hình cực đại, ánh sáng concert, công nghệ chọn bài hiện đại, dịch vụ tiệc chỉnh chu, đồ ăn ngon và cả chính sách đưa đón an toàn. Tất cả tạo nên trải nghiệm khác hẳn karaoke thường. Nếu muốn cảm giác hát như concert riêng hay tìm chỗ tổ chức sinh nhật, họp lớp, tiệc bạn bè, ICOOL chắc chắn là cái tên nên thử ít nhất một lần.