Đừng bỏ quên ưu đãi từ LioBank khi săn vé The K-showtime

Gây ấn tượng từ lúc công bố dàn line-up của sự kiện, The K-Showtime là nơi quy tụ dàn sao "huyền thoại" của SM Entertaiment trên cùng một sân khấu tại TP., HCM gồm: U-know (TVXQ!), Taeyeon (SNSD), Key (SHINee), Irene & Seulgi (RED VELVET), cùng đại diện Việt Nam duy nhất Quang Hùng MasterD. Chương trình hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, kết hợp với sân khấu được đầu tư công phu và những màn trình diễn đỉnh cao, chuẩn quốc tế.

Không chỉ là nơi để người hâm mộ "cháy" hết mình cùng thần tượng, The K-Showtime là nơi tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ với concept mới lạ "Unleash Your Idolverse" (Mở ra vũ trụ thần tượng), hứa hẹn đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và fan gần như bị xóa nhòa với những quyền lợi (fan benefit) đi kèm siêu hấp dẫn. Đặc biệt, chương trình tiếp tục đồng hành cùng các đối tác như ngân hàng số Liobank để mang đến ưu đãi độc quyền, giúp fan săn vé "mượt mà" và tận hưởng những đặc quyền ưu đãi giá vé chưa từng có.

Thẻ visa Liobank tiếp tục giúp fan săn vé dễ dàng hơn bao giờ hết

Cụ thể, tùy theo các hạng vé mà khán giả có thể nhận được các gói tương ứng: Ngoài các tấm vé vật lý làm quà lưu niệm, các fan sẽ có cơ hội sở hữu poster có chữ ký độc quyền, card thần tượng và đặc biệt là cơ hội được chụp ảnh cùng dàn line-up "khủng" của chương trình. Bên cạnh đó, 150 khán giả may mắn tại các khu vực SVIP, Fanzone 1 và Fanzone cũng sẽ có cơ hội nhận được photocard may mắn đến từ chương trình.

Với ưu đãi kết hợp cùng ngân hàng số Liobank, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng cho tất cả các hạng vé của sự kiện âm nhạc quốc tế The K-Showtime trên nền tảng Ticketbox và thanh toán bằng thẻ Visa Liobank. Cụ thể, khách hàng chỉ cần chọn vé, áp mã giảm giá của LioBank và thanh toán bằng thẻ Liobank Visa trên trang web Ticketbox.vn hoặc ứng dụng Ticketbox sẽ được giảm ngay 200.000 đồng trên đơn hàng.

Ngân hàng số Liobank liên tục triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi dành riêng cho giới trẻ

Đại diện của Liobank cho biết: "Ngân hàng số Liobank luôn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trẻ trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn những trải nghiệm giải trí đáng nhớ. Thông qua ưu đãi tại The K-Showtime, chúng tôi khuyến khích người dùng tiếp cận các phương thức thanh toán số - vừa nhanh chóng, bảo mật, vừa gia tăng giá trị với những ưu đãi thiết thực."

Ngoài ra, thẻ Liobank còn được mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: miễn phí thường niên trọn đời, miễn lãi lên đến 62 ngày, hoàn tiền ngay sau khi thanh toán thành công và đặc biệt hoàn tiền lên đến 20% danh mục chi tiêu tự chọn mỗi tháng với đa dạng danh mục chi tiêu, phù hợp với phong cách tiêu dùng hiện đại như mua sắm trực tuyến, siêu thị, nhà hàng & khách sạn, di chuyển du lịch… Bên cạnh đó, Liobank mang đến cho chủ thẻ tính năng tích hợp cả tính năng ghi nợ (debit) và tín dụng (credit) – giúp khách hàng dễ dàng quản lý chi tiêu, lựa chọn nguồn tiền phù hợp để tối ưu các lợi ích.