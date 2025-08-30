Giới trẻ rần rần unbox set ly yêu nước, săn tìm magnet chữ V độc bản

"Việt Nam Độc Lập" là bộ sản phẩm đặc biệt của JADIFY ra mắt nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 và chỉ được mở bán một dịp duy nhất từ ngày 15/8/2025 với số lượng giới hạn.

Full set "Việt Nam Độc Lập" gồm:

- 01 ly giữ nhiệt cao cấp Arty Cup "Việt Nam Độc Lập"

- 01 phụ kiện nam châm mang biểu tượng chữ V

- 01 hộp đựng bọc giấy mỹ thuật cao cấp ép nhũ vàng kim kèm phụ kiện khuôn xốp và thiệp

Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" - chiếc ly đậm dấu ấn cá nhân

Có thể nói, ly giữ nhiệt Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chính là "linh hồn" của set quà.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ những vòng tròn trên mặt trống đồng, Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" đã tái hiện mốc lịch sử vàng son cùng truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc qua những hình ảnh tinh tế và đầy cảm xúc như Quảng trường Ba Đình, bốn điểm cực Tổ quốc, hoa sen, cây lúa, cây tre,...

Lần đầu tiên trên một thiết kế, JADIFY sử dụng sắc đỏ hào hùng cùng hiệu ứng ánh kim lấp lánh giúp gia tăng trải nghiệm thị giác cho người dùng.

Một điều khiến nhiều bạn trẻ thích thú với Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" chính là dịch vụ in tên trực tiếp lên thân ly – một cách để dấu ấn cá nhân hòa vào tinh thần chung của cả dân tộc.

Được biết, dịch vụ cá nhân hóa vẫn luôn được JADIFY áp dụng với mọi sản phẩm ly, cốc, bình giữ nhiệt của thương hiệu này. Ngoài in tên riêng, JADIFY cũng nhận in logo, in thông điệp, lời chúc,... theo yêu cầu.

Arty Cup "Việt Nam Độc Lập" không chỉ giàu giá trị tinh thần mà còn phù hợp với lối sống năng động của giới trẻ. Với thiết kế hiện đại, giàu tính ứng dụng cùng khả năng giữ nhiệt bền bỉ, chiếc ly là người bạn đồng hành của giới trẻ không chỉ trong concert quốc gia mà cả trong mọi hoạt động hàng ngày.

Phụ kiện nam châm chữ V giàu giá trị sưu tầm

Dù chỉ là món phụ kiện đi kèm, nam châm chữ V vẫn được coi là điểm nhấn độc đáo của set "Việt Nam Độc Lập".

Biểu tượng chữ V được thiết kế tối giản từ hai hình tượng cây lúa và cây tre, vững chãi mà đầy tinh tế. Theo lý giải của đội ngũ JADIFY, chữ V mang nhiều tầng ý nghĩa: là chữ cái đầu tiên trong tên gọi "Việt Nam", là biểu tượng của chiến thắng, cũng là chữ cái đầu trong nhiều tính từ gắn với tinh thần Việt Nam như "vẻ vang", "vinh quang", "vươn mình",...

Được biết, ngay khi unbox set "Việt Nam Độc Lập", không ít bạn trẻ đã nhanh chóng "flex" chiếc nam châm này trên mạng xã hội. Từ một món phụ kiện nhỏ, chiếc nam châm đã trở thành một biểu tượng lan tỏa niềm tự hào Việt Nam.

Chị Vương Linh (Hà Nội) chia sẻ: "Mình rất bất ngờ khi biết chiếc nam châm này có thể trang trí tủ lạnh. Mình đang sưu tầm magnet và vẫn chưa có mẫu nào mang biểu tượng Việt Nam".

Ảnh: Vương Linh

Set quà gói trọn sự tinh tế

"Việt Nam Độc Lập" là bộ sản phẩm từ phong cách thiết kế đến hình thức đóng gói đều chứa đựng sự tâm huyết và chỉn chu.

Bên trong chiếc hộp được bọc giấy mỹ thuật cao cấp và gắn khuôn xốp định hình, JADIFY như gói ghém tất cả sự trân trọng dành cho những giá trị Việt. Thương hiệu cũng rất "tâm lý" khi tặng kèm thiệp cho mỗi set quà, giúp khách hàng có cơ hội lan tỏa cảm xúc tự hào theo cách của riêng mình.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ mua set "Việt Nam Độc Lập" không chỉ để dùng, mà còn để làm quà tặng bạn bè, đồng nghiệp, người thân trong dịp Quốc khánh 2/9. Với họ, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, đây còn là món quà còn thiết thực truyền tải thông điệp tự hào theo cách rất riêng.

Với tất cả sự độc bản và tinh tế, "Việt Nam Độc Lập" xứng đáng là set quà ghi dấu ấn "80 năm mới có một lần". Dù để sử dụng cá nhân hay làm quà tặng, "Việt Nam Độc Lập" một lần nữa khẳng định sức hút của những sản phẩm yêu nước trong dòng chảy văn hóa hiện đại.

