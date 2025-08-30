“Tri ân trọn vẹn, kết nối thật tâm”: Hành trình viết nên những trải nghiệm tài chính đầy ý nghĩa từ SeABank x Mỹ Tâm

Chiếc thẻ "biết hát" xuất phát từ tinh thần "Tri Ân"

Khi "tri ân" không chỉ dừng ở lời nói, mà trở thành động lực để hành động - đó là lúc SeABank và Mỹ Tâm tìm thấy điểm chung và thực hiện "cú bắt tay" đặc biệt với sản phẩm thẻ Visa SeASoul 2in1. Hơn cả một sản phẩm tài chính, đây là kết tinh giữa trái tim của người nghệ sĩ và sự tận tâm của ngân hàng SeABank với khát vọng mang đến cho khách hàng một hành trình tài chính giàu cảm xúc, tiện lợi và đầy ý nghĩa.

Ca sĩ Mỹ Tâm trong sự kiện ra mắt sản phẩm thẻ SeASoul. Ảnh: SeABank

Ba sắc thái "Tri Ân" - Một hành trình trọn vẹn

Thẻ SeASoul thể hiện tinh thần tri ân qua ba khía cạnh độc đáo, mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng:

Tâm Giao - Lời tri ân cảm xúc

Mỗi chiếc thẻ SeASoul là một lời tri ân được gửi gắm trọn vẹn. Trên bề mặt thẻ, chữ ký của Mỹ Tâm hiện diện như một dấu ấn cá nhân độc quyền - vừa là minh chứng cho sự đồng hành, vừa là sợi dây vô hình gắn kết fan với thần tượng.

Ngoài ra, với công nghệ NFC, SeASoul cũng như một chiếc "máy phát nhạc" truyền đi những thông điệp lạc quan, yêu đời từ ngân hàng và nữ ca sỹ. Chủ thẻ có thể dễ dàng kết nối với các bản hit của ca sỹ Mỹ Tâm mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 chạm thông qua chiếc smartphone.

Thẻ SeASoul trong sự kiện ra mắt vào ngày 16/08. Ảnh: SeABank

Tâm An - Đa tầng tiện ích tri ân

Không chỉ đem đến những trải nghiệm cảm xúc mới lạ và độc đáo, thẻ SeASoul còn mang lại những tiện ích vượt trội cho chủ thẻ. Là chiếc thẻ 2in1 tích hợp thẻ ghi nợ nội địa và thẻ quốc tế, SeASoul đem lại nhiều đặc quyền ưu đãi như: hoàn tiền 15% đối với các giao dịch trên nền tảng âm nhạc và giải trí: Spotify, Netflix, YouTube và website chính thức của Mỹ Tâm (mytammusic.com). Thẻ cũng hoàn tiền 1% cho lĩnh vực ẩm thực, du lịch, văn hóa nghệ thuật, giải trí và 0,2% cho tất cả các giao dịch khác, giúp khách hàng an tâm chi tiêu hằng ngày. Ngoài ra, chủ thẻ sẽ được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp).

Một ưu đãi đặc biệt dành cho người hâm mộ khi mở thẻ SeASoul 2in1, SeABank sẽ tặng chủ thẻ 1 tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 - ngày sinh của ca sỹ Mỹ Tâm, mang ý nghĩa gắn kết đầy tinh tế đối với cộng đồng người hâm mộ, thể hiện sự đồng hành và tri ân chân thành từ SeABank và Mỹ Tâm.

Thẻ SeASoul mang đến nhiều đặc quyền hấp dẫn cho chủ thẻ. Ảnh: SeABank

Tâm Lành - Tri ân cộng đồng

Với SeASoul, sự tri ân không chỉ gửi tới cho khách hàng mà còn mở rộng ra là tinh thần trách nhiệm cho xã hội. Với mỗi thẻ Visa SeASoul 2in1 mở mới và kích hoạt thành công, SeABank sẽ trích quỹ 3.000 đồng đóng góp vào Quỹ thiện nguyện của SeABank/MT Foundation để lan tỏa yêu thương, chung tay cùng cộng đồng.

Sở hữu ngay thẻ Visa SeASoul 2in1, cùng SeABank và Mỹ Tâm bước vào một hành trình trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc từ hôm nay!

Thẻ Visa SeASoul 2in1 là sản phẩm độc quyền của SeABank, Visa và ca sỹ Mỹ Tâm, mang đến trải nghiệm tài chính gắn liền với giá trị cảm xúc. Chủ thẻ được tận hưởng hàng loạt quyền lợi đặc biệt - từ ưu đãi chi tiêu vượt trội đến cơ hội tham gia các hoạt động tri ân và kết nối cộng đồng - khẳng định dấu ấn khác biệt của SeABank trên thị trường.