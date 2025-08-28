Pop-up Store Nongshim lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, trở thành điểm đến thu hút giới trẻ

Bước đi chiến lược của Nongshim: Khẳng định vị thế tại thị trường tiềm năng

Sự kiện khai trương Pop-up Store lần này không chỉ là một hoạt động quảng bá, mà còn là bước đi chiến lược quan trọng của Nongshim tại Việt Nam. Lần đầu tiên, thương hiệu mang đến một không gian trải nghiệm trực tiếp, nơi khách hàng có thể dễ dàng "chạm tay" vào văn hóa ẩm thực Hàn Quốc một cách gần gũi và chân thật.

Nongshim chính thức khai trương Pop-up Store đầu tiên tại Việt Nam

TP.HCM – trung tâm sôi động của K-culture tại Việt Nam, được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng với lượng lớn người hâm mộ. Giới trẻ thành phố không chỉ yêu thích âm nhạc, phim ảnh mà còn gắn bó mạnh mẽ với ẩm thực Hàn Quốc. Chính vì vậy, Nongshim đã chọn nơi đây làm điểm đến đầu tiên để tri ân người tiêu dùng Việt và khẳng định tầm nhìn dài hạn.

Nongshim: "Đại sứ" ẩm thực Hàn Quốc chinh phục toàn cầu

Thành lập từ năm 1965, Nongshim nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thương hiệu thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Nổi bật nhất là Shin Ramyun – huyền thoại mì cay trứ danh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Trải qua gần 60 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt hơn 100 quốc gia và được xem là "món mì quốc dân" của ẩm thực Hàn Quốc.

Ngoài mì ăn liền, Nongshim còn đa dạng hóa danh mục sản phẩm với snack, đồ uống và nhiều món ăn tiện lợi khác. Pop-up store lần này được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối trực tiếp giúp Nongshim gắn kết sâu sắc hơn với người tiêu dùng Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu thích vị cay nồng, đậm chất Hàn, thông qua những trải nghiệm độc đáo có một không hai.

Không gian giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm máy nấu mì tự động của Nongshim

Việt Nam được xem là "cánh cửa vàng" của Nongshim tại Đông Nam Á, không chỉ nhờ tiềm năng thị trường, mà còn bởi sức trẻ đầy năng động, luôn khao khát khám phá những sản phẩm mới lạ và giàu trải nghiệm. Sự kiện ra mắt pop-up store không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực, mà còn tạo nên sự gắn kết cảm xúc giữa người tiêu dùng và thương hiệu.

Không gian trải nghiệm độc đáo: Nếm "vị Seoul" giữa lòng Sài Gòn

Điểm nhấn hấp dẫn nhất tại pop-up store chính là khu vực nấu mì tự động. Tại đây, khách tham quan có thể tự tay nấu mì chuẩn Nongshim, đồng thời thỏa thích mang theo topping để dễ dàng "mix & match" theo khẩu vị riêng. Hương vị cay nồng cùng hoạt động "tự tay nấu – tự tay ăn" mang lại cảm giác mới lạ, như trực tiếp thưởng thức mì bên bờ sông Hàn.

Trải nghiệm tự tay nấu mì bằng máy tự động, chuẩn vị Hàn Quốc

Bên cạnh đó, không gian check-in đậm chất Hàn Quốc với nhiều góc check-in ấn tượng cũng là điểm hẹn không thể bỏ qua. Được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc hiện đại, photobooth hứa hẹn không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn là nơi ghi dấu những khoảnh khắc vui nhộn bên bạn bè. Với phông nền mang đậm "chất Nongshim", khách tham quan dễ dàng mang về những bức ảnh vừa ấn tượng, vừa đậm chất K-food.

Không gian Pop-up Store được thiết kế hiện đại, đậm chất Hàn Quốc

Song song đó, khách tham quan còn được khám phá khu trưng bày sản phẩm đa dạng từ mì, snack đến đồ uống đặc trưng của Nongshim. Các hoạt động mini game, chương trình dùng thử và quà tặng càng khiến sự kiện thêm náo nhiệt. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực, mà còn là trải nghiệm giải trí cộng đồng đầy sôi động và kết nối.

Nongshim gửi lời mời đến người tiêu dùng Việt

Pop-up Store Nongshim chính thức khai trương từ ngày 21/08/2025 tại 428 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM (trước đây thuộc Phường 5, Quận 3). Đây là cơ hội để người tham dự trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm không gian độc đáo, nơi kết hợp giữa ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc ngay giữa lòng Sài Gòn.

Toàn cảnh Pop-up Store Nongshim tại 428 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM

Đại diện Nongshim chia sẻ: "Nongshim Việt Nam mong muốn thông qua pop-up store, khách hàng Việt Nam có thể trải nghiệm sản phẩm và các tiện ích bên trong, từ đó thương hiệu Nongshim và Shin trở nên gần gũi, thân thuộc hơn với khách hàng. Đó chính là lí do lớn nhất để chúng tôi tiến hành khai trương pop-up store lần này."

Pop-up Store đầu tiên của Nongshim tại Việt Nam hứa hẹn trở thành điểm nhấn trong mùa hè này, thu hút giới trẻ yêu thích K-food và chào đón khách tham quan đến khám phá không gian nơi hương vị và trải nghiệm hòa quyện. Nongshim trân trọng mời quý khách hàng ghé thăm để tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện đặc biệt này.