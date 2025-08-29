Háo hức với những trang phục vượt thời gian mang nét hiện đại kiểu Pháp trong BST đặc biệt của UNIQLO

BST capsule năm nay là sự kết hợp giữa nét hiện đại của COMPTOIR DES COTONNIERS và tính tối giản, tinh tế của UNIQLO. Các thiết kế mùa này được sáng tạo trên chất liệu cao cấp, cùng bảng màu được lựa chọn kỹ lưỡng, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thanh lịch vượt thời gian và tính ứng dụng hàng ngày.

BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025 gồm bảy thiết kế, tập trung vào phom dáng boxy và những trang phục có thể kết hợp theo set. Bên cạnh đó là những trang phục chất liệu nhung mang trọn tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp, bao gồm quần vải nhung ống cong, chân váy mini vải nhung và áo khoác vải nhung dáng ngắn, tạo giao diện ấn tượng cho phong cách đời thường và có thể phối thành set nổi bật.

Các sản phẩm len với chất liệu và thiết kế được tinh chọn, tạo nên phom dáng đơn giản mà tinh tế. Ngoài màu xanh navy và trắng ngà kinh điển, BST mang đến bảng màu đa dạng gồm đỏ, xanh rừng và nâu chocolate, hoàn thiện phong cách mùa Thu/Đông.

BST đặc biệt của UNIQLO mang đến đa dạng gợi ý phối đồ cho hội mặc đẹp, đặc biệt là cách phối kết theo set đồ.

Trang phục chất liệu nhung là điểm nhấn của BST, là đại diện cho tinh thần thanh lịch, tinh tế kiểu Pháp.

Các trang phục len với phom dáng đơn giản mà tinh tế, được tạo nên với chất liệu được tinh chọn cùng BST đa dạng, thanh lịch gồm đỏ, xanh rừng và nâu chocolate.

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Thu/Đông 2025 tại: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-and-comptoir-des-cotonniers