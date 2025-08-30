Lotte tặng miễn phí 5000 phần quà cho người dân theo dõi duyệt binh Quốc Khánh

Trạm Tiếp Sức Lotte - Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh

Sáng ngày 30/8, không khí rộn ràng của ngày tổng duyệt đã bắt đầu lan tỏa khắp Thủ đô và "Trạm Tiếp Sức Lotte" chính thức đi vào hoạt động. Được tổ chức bởi các đơn vị thành viên tại Lotte Center Hanoi gồm Lotte Department Store, Lotte Mart và Lotte Center Hanoi, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn Thanh Niên phường Giảng Võ, trạm tiếp sức này nhằm phục vụ người dân và du khách đến theo dõi chương trình duyệt binh, diễu binh tại khu vực Liễu Giai.

Tại Trạm Tiếp Sức, người dân được nhận miễn phí những vật dụng thiết yếu gồm: nước uống đóng chai, áo mưa, cờ và quạt cầm tay tiện dụng. Những món quà nhỏ này tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết Hà Nội những ngày này có lúc nắng gắt, có lúc mưa rào.

BTC & sinh viên tình nguyện phát cờ cho người dân đợi xem duyệt binh khu vực Liễu Giai

11 năm gắn bó và trưởng thành cùng Thủ đô

Với vị trí đắc địa tại số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, tòa nhà Lotte nằm ngay trên tuyến đường mà các khối diễu binh sẽ di chuyển qua. Theo kế hoạch diễu hành, các khối sẽ đi theo lộ trình Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao về Sân vận động Quần Ngựa, khiến khu vực này trở thành một trong những điểm lý tưởng để người dân theo dõi sự kiện.

Đại diện Lotte Department Store chia sẻ: "Quốc khánh 2/9 luôn là ngày lễ lớn, có ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, không những thế đây là kỷ niệm 80 năm - một cột mốc lớn. Chúng tôi hy vọng Trạm Tiếp Sức Lotte sẽ mang đến sự thuận tiện và niềm vui nho nhỏ cho cộng đồng, đồng thời thể hiện tinh thần gắn kết của doanh nghiệp với địa phương."

Truyền thống đồng hành cùng cộng đồng qua 11 năm

Việc tổ chức Trạm Tiếp Sức lần này tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Tập đoàn Lotte trong việc đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam. Từ khi Lotte Department Store chính thức mở cửa tại Hà Nội năm 2014, 11 năm qua không chỉ là hành trình phát triển kinh doanh mà còn là quá trình gắn kết sâu sắc với người dân thủ đô.

Trong suốt hành trình 11 năm này, Lotte Department Store cùng các công ty thành viên đã liên tục tham gia các hoạt động xã hội, từ ủng hộ phòng chống Covid-19 với 3,7 tỷ đồng năm 2020. Gần đây nhất, tháng 9/2024, 18 doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Lotte tại Việt Nam đã cùng ủng hộ 3 tỷ đồng qua Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão Yagi. Đặc biệt, chương trình truyền hình "Cầu thủ nhí" được triển khai liên tục trong 14 năm qua, nhằm phát hiện và đào tạo tài năng bóng đá trẻ Việt Nam

Tiếp tục đồng hành trong ngày lễ chính thức

Sau ngày đầu tiên thành công, Trạm Tiếp Sức Lotte sẽ tiếp tục hoạt động vào ngày 2/9 - ngày diễn ra lễ kỷ niệm chính thức. Đây được xem là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần tạo nên không khí sôi nổi, an toàn và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Thông qua hoạt động này, Lotte Department Store và các đơn vị thành viên không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam. Sau 11 năm gắn bó với Hà Nội, Lotte tiếp tục góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết và phát triển bền vững, hướng tới những cột mốc mới trong tương lai.