Gen Z “rần rần” săn đá phong thủy: Vừa là vật phẩm may mắn, vừa là item sống ảo cực xịn!

Từ những món trang sức phối charm cá tính đến vật phẩm trang trí bàn học, giới trẻ ngày nay đã biến đá tự nhiên thành item thể hiện bản sắc và lối sống hiện đại. Xu hướng này đang mở ra một cuộc hành trình mới: Gen Z đã tái định nghĩa đá phong thủy như một phong cách sống đương đại.

Khi Gen Z "rần rần" với đá phong thủy

Trên TikTok, hashtag #daphongthuy đã thu hút hàng triệu lượt xem, còn Instagram tràn ngập những bức ảnh vòng tay, mặt dây, hốc đá mini "lên hình cực xịn". Với Gen Z, đá phong thủy không chỉ là một món trang sức, trưng bày, mà là cách để vừa "sống ảo" vừa khẳng định cá tính.

Điều khiến thế hệ trẻ bị thu hút:

- Thẩm mỹ đa dạng: từ thạch anh hồng dịu dàng đến aquamarine mát lành, phù hợp nhiều phong cách.

- Ý nghĩa tinh thần: được cho là mang lại may mắn trong học tập, công việc, đồng thời giữ cảm xúc ổn định.

- Tính cộng đồng: dễ dàng trở thành quà tặng có câu chuyện để trao nhau.



Gen Z yêu thích đá phong thủy bởi thực hành thiền định với đá có khả năng giúp giới trẻ cảm thấy thư giãn và được thanh lọc năng lược sau công việc căng thẳng

Gốc rễ văn hóa – từ niềm tin truyền thống đến phong cách sống

Trong văn hóa Á Đông, đá tự nhiên vốn được xem như vật phẩm chứa năng lượng, có thể bảo hộ và mang lại may mắn. Những chiếc vòng tay, quả cầu hay tháp đá từng hiện diện trong không gian thờ tự, học hành và làm việc.

Tháp Văn Xương trên bàn học, biểu tượng tối cao của trí tuệ và học vấn

Ngày nay, Gen Z đã kế thừa giá trị này, nhưng biến tấu theo ngôn ngữ thời trang và lifestyle. Đeo vòng đá không chỉ để "hợp mệnh", mà còn để tạo dấu ấn cá nhân – một cách kết nối với truyền thống theo tinh thần hiện đại.

Gen Z tái định nghĩa đá phong thủy

Sự tái định nghĩa này khiến đá phong thủy bước ra khỏi khuôn khổ "những món vật phẩm quá cổ điển - chỉ dành cho người lớn tuổi". Gen Z coi đó là "item thời trang" để phối cùng outfit, một vật trang trí góp phần nâng mood không gian, hay đơn giản là biểu tượng cá nhân để kể câu chuyện riêng của mình.

Vòng đá phong thủy - tinh hoa hội tụ giữa nét đẹp trang sức và ý nghĩa thiêng liêng

Cũng chính vì thế, thị trường ngày càng mở rộng, từ vòng tay, mặt dây chuyền đến các sản phẩm ứng dụng như cây lăn massage thạch anh, lọ đá tài lộc hay tháp Văn Xương. Xu hướng này cho thấy đá phong thủy không chỉ dừng lại ở "thị hiếu thoáng qua" mà dần trở thành một phần của lối sống trẻ – vừa đẹp, vừa ý nghĩa.

Tín hiệu mạnh mẽ từ thị trường

Gen Z ưa chuộng xu hướng tặng quà phong thủy mang theo năng lượng tích cực

Nhu cầu đá phong thủy hiện vượt xa khung "giá trị tín ngưỡng", mở rộng sang quà tặng, làm đẹp, trang trí. Các sản phẩm như cây lăn massage đá thạch anh, tháp Văn Xương, lọ đá tài lộc đang trở thành lựa chọn quen thuộc.

Điều này cũng đồng nghĩa: người mua cần nơi uy tín để đảm bảo chất lượng và xuất xứ đá tự nhiên. Khi xu hướng lan rộng, thị trường xuất hiện không ít sản phẩm kém chất lượng, khiến Gen Z ngày càng chú trọng đến thương hiệu và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

An Phát – Thương hiệu được Gen Z "thả tim" rần rần

Hốc đá thạch anh tím. Nguồn ảnh: Anphatgems.vn

Trong số các thương hiệu đá phong thủy, An Phát được giới trẻ lựa chọn nhờ sự kết hợp giữa truyền thống và phong cách:

- Thiết kế trẻ trung: vòng đá phối charm hiện đại, dây chuyền biểu tượng hoàng đạo, set quà tặng đóng hộp tinh tế.

- Chất lượng bảo chứng: đá khai thác tự nhiên, có kiểm định từ Viện Ngọc học Việt Nam.

- Đa dạng sản phẩm: từ vòng tay, mặt dây, hốc đá decor đến phụ kiện làm đẹp.

- Giá thành "hạt dẻ": Chỉ từ 99K là Gen Z đã có ngay một món đồ "vừa đẹp vừa chất".



Các sản phẩm được kiểm chứng bởi Viện Nghiên cứu đá quý và vàng uy tín

Như chia sẻ của một bạn sinh viên Hà Nội: "Đeo vòng thạch anh hồng đi thi vừa đẹp vừa tự tin, lại được bạn bè khen hết lời."

Hay một bạn trẻ tại TP.HCM: "Lọ đá tài lộc An Phát đặt bàn làm việc, khách đến ai cũng hỏi chỗ mua."

Đá phong thủy bây giờ không còn là "trào lưu của bố mẹ" nữa, mà đã trở thành item must-have của Gen Z nhờ sự kết hợp giữa thẩm mỹ và năng lượng tích cực. Với thế hệ trẻ, đây là cách làm cho cuộc sống vừa đẹp mắt, vừa nhiều ý nghĩa. Và nếu chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo lắng, hãy để Đá Phong Thủy An Phát đồng hành cùng bạn! Tại đây, bạn sẽ nhận được sự tư vấn tận tâm, được gợi mở những cảm hứng mới mẻ và lựa chọn được những viên đá phù hợp nhất để định hình phong cách riêng độc đáo của mình