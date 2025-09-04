Kim Oanh – Người gieo mầm tự tin cho thế hệ MC Nhí Việt Nam

Từ niềm đam mê với sân khấu đến "người thầy" của trẻ nhỏ

Kim Oanh đến với nghề MC không phải vì sự hào nhoáng, mà bởi tình yêu với chiếc micro và niềm vui khi kết nối khán giả. Gần 20 năm kinh nghiệm dẫn dắt các chương trình lớn nhỏ đã giúp chị hiểu một điều giản dị mà sâu sắc rằng: "Sân khấu có sức mạnh thay đổi con người".

Chính vì thế, chị quyết định đi xa hơn – trở thành một "người thầy" đồng hành cùng các em nhỏ. Với chị, mỗi bé khi bước lên sân khấu đều mang theo cả thế giới mơ mộng của riêng mình. Nhiệm vụ của chị là dẫn dắt, giúp các con biến sự rụt rè thành tự tin, biến những câu nói ngập ngừng thành lời dẫn đầy cảm xúc và truyền cảm hứng.

Phong cách đào tạo mang dấu ấn cá nhân

Khác với nhiều lớp học kỹ năng thông thường, lớp học của Kim Oanh luôn tràn đầy tiếng cười, sự gần gũi, ấm áp và tình yêu thương. Chị quan niệm rằng: "Trẻ em học tốt nhất khi được tôn trọng và khích lệ".

Chính vì thế, thay vì ép buộc, chị tạo ra môi trường để các em vừa học – vừa chơi – vừa khám phá bản thân. Trong từng buổi học, Kim Oanh không chỉ dạy cách cầm mic, cách chào khán giả, mà quan trọng hơn là dạy trẻ cách lắng nghe, cách thể hiện cảm xúc và cách lan tỏa năng lượng tích cực đến người đối diện.

Kết quả, nhiều phụ huynh hạnh phúc chia sẻ rằng sau buổi học, con của họ không chỉ biết dẫn chương trình, mà còn trở nên mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong học tập, sáng tạo hơn trong cuộc sống

Kim Skills – Ngôi nhà dành riêng cho các MC Nhí

Để hiện thực hóa tâm huyết đó, Kim Oanh đã thành lập Công ty TNHH Kim Skills – trung tâm về đào tạo MC Nhí tại Thành phố Hải Phòng. Đây chính là "ngôi nhà thứ hai" của hàng trăm em nhỏ, nơi các bé được nuôi dưỡng sự tự tin và tỏa sáng.

Điểm đặc biệt của Kim Skills chính là sự gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn. Ngoài những giờ chia sẻ trên lớp, Kim Oanh còn thường xuyên đưa các bạn nhỏ tham gia dẫn thử ở các sự kiện thiếu nhi, chương trình cộng đồng, giúp các con có cơ hội cọ xát thực tế. Chính trải nghiệm ấy đã tạo nên sự khác biệt của Kim Skills trên hành trình đào tạo MC Nhí tại Việt Nam.

Đặc biệt, nhiều chương trình đào tạo tại Kim Skills còn lồng ghép chủ đề văn hóa – lịch sử, giúp các em nhỏ vừa học kỹ năng, vừa nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Với Kim Oanh, việc dạy các em trở thành MC không chỉ để "nói hay" mà còn để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến cộng đồng.

Dấu ấn và những "trái ngọt"

Đến nay, đã có rất nhiều MC Nhí trưởng thành từ lớp học của Kim Oanh. Từ những em nhỏ nhút nhát, e dè, các con dần trở thành những gương mặt tự tin, có thể đứng trên sân khấu trước hàng trăm khán giả. Một số bạn nhỏ của chị còn được mời tham gia dẫn dắt tại các chương trình truyền hình thiếu nhi, lễ hội văn hóa và các sự kiện cộng đồng.

Và đặc biệt vừa qua, Kim Oanh đã trở thành Huấn Luyện Viên Quốc Gia của Cuộc Thi Tìm Kiếm Tài Năng MC Nhí Toàn Quốc 2025, cuộc thi do Vietskill và Báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức. 25 bạn MC Nhí xuất sắc của Kim Skills đã tham gia cuộc thi và đã có 12 bạn vào Vòng Truyền Hình, 5 bạn xuất sắc lọt vào Bán Kết được diễn ra vào ngày 23, 24 tháng 8 tại Ba Vì, Hà Nội. Đây là một cuộc thi rất chuyên nghiệp dành cho các nhỏ đam mê dẫn chương trình trên khắp cả nước.

Đối với Kim Oanh, thành công không đo bằng số lượng giải thưởng hay sự nổi tiếng, mà bằng nụ cười hạnh phúc của các em và sự tin tưởng từ phụ huynh.

Tầm nhìn – Gieo mầm cho tương lai

Không dừng lại ở hiện tại, Kim Oanh mong muốn mở rộng Kim Skills ra nhiều tỉnh thành, để ngày càng nhiều em nhỏ được rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình. Chị tin rằng: "Một đứa trẻ tự tin hôm nay sẽ là một người trưởng thành bản lĩnh ngày mai".

Với chị, giáo dục trẻ nhỏ cũng chính là góp phần xây dựng đất nước. Một thế hệ MC Nhí tự tin, có bản lĩnh, biết yêu quê hương từ những bài dẫn đầu tiên sẽ trở thành những công dân trưởng thành đầy trách nhiệm trong tương lai.

Giữa vô vàn lựa chọn phát triển kỹ năng cho trẻ, câu chuyện của Kim Oanh – chuyên gia đào tạo MC Nhí đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu trẻ nhỏ, về sự kiên trì và tâm huyết với nghề. Với chị, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội bước lên sân khấu và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Và trên hành trình đó, Kim Oanh cùng Công ty TNHH Kim Skills sẽ tiếp tục là nơi chắp cánh cho hàng ngàn ước mơ MC Nhí Việt Nam – những em nhỏ không chỉ giỏi kỹ năng mà còn giàu lòng yêu nước, tự tin lan tỏa hình ảnh đẹp của dân tộc đến bạn bè quốc tế.