Bác sĩ thú y: Chọn sai sữa tắm, boss “rước họa”!

Tắm cho boss không đúng cách – rủi ro khó lường

Nhiều người nuôi thú cưng tin rằng chỉ cần tắm sạch và thơm là đủ. Thế nhưng Bác sĩ thú y/Giảng viên Trần Thanh Tân (Tân Mèo) chia sẻ: "Tôi gặp rất nhiều trường hợp boss bị viêm da, nổi mẩn, rụng lông kéo dài chỉ vì sen dùng phải sữa tắm không phù hợp, thậm chí có người dùng sữa tắm của người cho thú cưng. Điều này cực kỳ nguy hiểm".

Các tác nhân gây ra mùi hôi của thú cưng bao gồm: dầu nhờn, vi khuẩn, nấm gây viêm da hôi lông, và các hợp chất gây mùi từ tuyến hôi, nước tiểu, phân,... Nhiều loại sữa tắm chỉ tạo hương thơm tạm thời bằng hoá chất tạo mùi, không loại bỏ được các tác nhân gây mùi. Kết quả là boss vừa hôi nhanh, khiến sen phải tắm nhiều lần hơn, gây thêm áp lực làm da ngày càng yếu, dễ tổn thương.

Bác sỹ thú y/Giảng viên Trần Thanh Tân (Tân Mèo)

Mùi hôi & kích ứng – hiểu đúng nguyên nhân mới giải quyết được

Bác sỹ thú y Bích Thủy – giảng viên ĐH nhiều năm kinh nghiệm – phân tích: "Da chó mèo có độ nhạy cảm cao hơn và độ pH rất khác với da người. Nếu sử dụng sữa tắm có pH không phù hợp, các sản phẩm sữa tắm chứa paraben, chất tẩy mạnh, hoặc các loại hoá tẩy trắng sẽ làm tổn thương hàng rào bảo vệ tự nhiên, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, gây mùi và bệnh lý về da".

Bác sỹ thú y/Giảng viên ĐH Bích Thủy

Giảng viên ĐH khoa thú y/Chuyên gia Grooming – Phúc Võ, được đào tạo về Grooming tại Singapore và Thái Lan bổ sung thêm góc nhìn thực tế: "Trong grooming chuyên nghiệp, chúng tôi không bao giờ dùng sữa tắm thông thường. Boss cần sản phẩm chuyên dụng: làm sạch sâu, bảo vệ da, giữ ẩm và khử mùi thực sự hiệu quả. Đó là nền tảng cho một bộ lông đẹp, khỏe và thơm lâu".

Giảng viên ĐH khoa thú y/Chuyên gia Grooming – Phúc Võ

Nghe chuyên gia, chọn đúng ngay từ bây giờ

Bác sỹ thú y Bích Thủy nhận định: "Chó mèo có cảm xúc rất rõ ràng. Khi ngứa, khó chịu, hoặc bị mùi lạ bám trên cơ thể, chúng trở nên cáu gắt, trầm lặng, thậm chí trốn tránh tiếp xúc. Mùi hôi gây khó chịu cho chủ và làm giảm chất lượng sống của chính thú cưng."

Chuyên gia Phúc Võ, chuyên gia grooming: "Nhiều người tưởng sữa tắm càng thơm, càng sạch. Thực tế là nếu không có enzyme phân huỷ các tác nhân gây mùi, hương liệu chỉ che mùi tạm thời. Chưa kể đến các hoá chất tạo mùi có thể làm tổn thương da và khiến lông xơ rối".

Đó là lý do vì sao các bác sĩ thú y như Bác sĩ Bích Thủy, Bác sĩ Thanh Tân (Tân Mèo) hay các groomer hàng đầu như Chuyên gia Grooming Phúc Võ đều khuyên nên chọn sản phẩm có độ pH phù hợp, công nghệ enzyme hiện đại và hương thơm tự nhiên lâu bền.

Giải pháp an toàn – công nghệ enzyme trong các sản phẩm Pawfect

Các dòng sản phẩm chăm sóc thú cưng Pawfect được phát triển dưới sự tư vấn của các chuyên gia thú y hàng đầu và được đăng ký kiểm định sản phẩm bởi cơ quan nhà nước.

Các điểm giúp Pawfect thật sự hiệu quả và khác biệt:

- Công nghệ enzyme phân huỷ sinh học loại bỏ mùi hôi từ gốc bằng cách phân huỷ sạch các tác nhân gây mùi.

- Độ pH chuẩn 5,5 - 6, cực kỳ phù hợp cho mọi làn da, kể cả chó mèo da nhạy cảm.

- Tinh dầu nước hoa lưu hương đến 96 giờ mang lại cảm giác sạch sẽ, thư giãn và dễ chịu.

- Kháng khuẩn giảm ve.

- Sản phẩm thân thiện với môi trường.

"Tôi khuyên mọi người nên dùng thử Pawfect ít nhất 1 lần. Thú cưng của bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt ngay sau lần đầu." – Chuyên gia Grooming Phúc Võ nhấn mạnh.

Các sản phẩm của Pawfect hiện đang được các cơ sở thú y, spa, pet shop nổi tiếng toàn quốc tin dùng: Thảo Cầm Viên, Thanh Tân Pet, Bích Thuỷ, Petshop Thanh Trúc, One Pet, trường Cao đẳng Nông Nghiệp...

Mua sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử hoặc liên hệ: https://pawfectcare.vn