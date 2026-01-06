Tạm giữ hình sự Dương Tấn Sơn sinh năm 1988

Ngày 4/1/2026, Công an xã Long Thành (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Tấn Sơn (sinh năm 1988, trú tại ấp Hàng Gòn, xã Long Thành) để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, Sơn tổ chức hoạt động "tín dụng đen" dưới vỏ bọc cho vay nhanh, không cần thế chấp tài sản. Người vay chỉ cần cung cấp căn cước công dân và được Sơn trực tiếp đến tận nhà xác minh thông tin trước khi giải ngân. Sơn áp dụng hai hình thức chính là vay góp và vay lãi đứng với mức lãi suất dao động từ 110,6% đến 260,7%/năm, gấp nhiều lần mức lãi suất quy định của pháp luật.

Qua điều tra, Công an xã Long Thành đã làm rõ nhiều trường hợp vay tiền của Dương Tấn Sơn. Trong đó, bà NTTH, sinh năm 1983, trú tại Ấp Phước Hải, xã Long Thành, đã vay tiền của đối tượng 17 lần kể từ tháng 01/2024, mỗi lần từ 10 đến 15 triệu đồng theo hình thức vay góp, với mức lãi suất tương đương 182,5% mỗi năm. Tổng số tiền Sơn thu lợi bất chính từ trường hợp này là hơn 39 triệu đồng.

Trường hợp bà L.T.A.H. (sinh năm 1975, trú tại Ấp Cầu Xéo, xã Long Thành), đã vay tiền 15 lần, mỗi lần 30 triệu đồng, lãi suất tương đương 110,6% mỗi năm, số tiền thu lợi bất chính hơn 34 triệu đồng. Ngoài ra, bà N.T.B.L., (sinh năm 1986) cũng nhiều lần vay tiền của Sơn với các mức lãi suất từ 243,3% đến 260,7% mỗi năm, sau đó chuyển sang vay lãi đứng; tổng số tiền đối tượng thu lợi bất chính từ trường hợp này là hơn 41 triệu đồng.

Đối tượng Dương Tấn Sơn - Ảnh: Công an Đồng Nai

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ đã thu thập, xác định từ năm 2024 đến nay, Dương Tấn Sơn đã thực hiện hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến 114.791.801 đồng. Hành vi của So có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an xã đã ra Quyết định tạm giữ đối với Dương Tấn Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an xã Long Thành thông báo các cá nhân từng vay tiền của đối tượng Sơn khẩn trương liên hệ qua số điện thoại: 02513.547.546 để phối hợp làm rõ. Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức vay tiền nhanh không thế chấp để tránh sập bẫy "tín dụng đen".