Thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Đăng Khoa sinh năm 2007

Ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Võ Đăng Khoa (sinh năm 2007, thường trú tại thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sự việc bắt nguồn từ chiều tối ngày 15/12/2025. Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa cùng một nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập đông người, trang bị nhiều hung khí nguy hiểm. Nhóm này điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến đường, gây náo loạn và làm mất trật tự nghiêm trọng tại khu dân cư thuộc xã Bù Đăng.

Cơ quan CSĐT đọc các quyết định đối với Võ Đăng Khoa - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Đáng chú ý, các đối tượng còn hung hãn truy đuổi, đánh phá một nhóm thanh niên khác trên địa bàn. Hành vi manh động của nhóm Khoa không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương mà còn gây tâm lý hoang mang, bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân. Ngay trong ngày 15/12/2025, Công an xã Bù Đăng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành tạm giữ hình sự Khoa cùng 4 đối tượng liên quan để xác minh.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng hồ sơ, làm rõ vai trò và mức độ vi phạm của từng đối tượng trong nhóm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.