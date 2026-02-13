Tạm giữ đối tượng cầm 2 dao xông vào trụ sở công an gây rối

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Chu Văn Lộc (SN 1997, trú tại TDP Hấn, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 23h45 ngày 10/2, sau khi uống rượu tại nhà, Lộc đã lấy 2 con dao đút vào túi quần rồi đi đến trụ sở Công an phường Tân Tiến.

Tại đây, Lộc trèo qua cổng vào trong sân trụ sở, có hành vi chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Hình ảnh đối tượng Lộc cầm dao tại Trụ sở Công an phường Tân Tiến. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Tân Tiên phối hợp cùng gia đình đã vận động, thuyết phục đối tượng giao nộp hung khí, kịp thời ngăn chặn hành vi manh động có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.