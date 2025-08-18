Tài xế xe buýt tấn công hành khách khi bị chụp ảnh xe lạng lách

Tài xế xe buýt tấn công hành khách khi bị chụp ảnh xe lạng lách

Anh H.T.C cho biết, lúc ngồi trên xe buýt “nhái” mang biển số 38B-011.1x, thấy xe chạy không an toàn nên dùng điện thoại ghi lại một số đoạn video, hình ảnh về phương tiện. Khoảng 16h10 ngày 17/8, khi xuống xe tại địa phận xã Cẩm Trung ( tỉnh Hà Tĩnh ), anh C. tiếp tục chụp ảnh chiếc xe thì bất ngờ bị tài xế vòng xe trở lại, yêu cầu xóa ảnh.

Theo lời anh H.T.C. tài xế xe buýt "nhái" kể trên có hành vi côn đồ, nắm cổ áo anh để ép xóa ảnh. Khi anh C. không đồng ý, tài xế rút vật nhọn truy đuổi, buộc anh C. phải bỏ chạy.

Ngày 18/8, anh H.T.C. tới Công an xã Cẩm Trung nộp đơn tố giác hành vi của tài xế xe BKS 38B-011.1x, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Tài xế xe buýt "nhái" bị tố dùng hung khí truy đuổi hành khách ghi hình xe vi phạm. (Ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo Công an xã Cẩm Trung cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh mời những người liên quan lên làm rõ sự việc tài xế xe buýt “nhái” BKS 38B-011.1x rượt đuổi nam hành khách xảy ra vào chiều 17/8 trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng khẳng định, dù thường xuyên chở khách nhưng xe BKS 38B-011.1x không có phù hiệu tuyến cố định, hợp đồng hay xe buýt ; màu sơn phương tiện lại giống với xe buýt chính thống (trắng - vàng - đỏ) nên dễ gây nhầm lẫn.

Chiếc xe này cũng từng nhiều lần bị xử phạt hành chính vì thiếu giấy tờ khi vận chuyển khách. Riêng tài xế cũng từng bị phản ánh có hành vi hành hung hành khách.