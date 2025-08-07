Một cảnh sát giao thông bị thanh niên người Nga tấn công ở Nha Trang

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 7-8, khi lực lượng của Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông trên tuyến đường Trần Phú, nhận được tin báo xảy ra vụ va quẹt giao thông tại giao lộ Trần Phú và Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang) nên đến hiện trường xử lý.

Tại hiện trường, trung tá Ngô Tùng Giang, cán bộ Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang, ghi nhận một người đàn ông quốc tịch Nga lái xe máy đã va quẹt nhẹ với một phương tiện khác, sau đó hai bên xảy ra cãi vã nên trung tá Giang đến hòa giải.

Hiện trường vụ việc

"Chúng tôi đang hòa giải thì người này bất ngờ đấm vào miệng của trung tá Giang, gây chảy máu" - lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang cho hay.

Người đàn ông sau đó bị cảnh sát giao thông và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Trung tá Giang bị thương, chảy máu ở vùng miệng, hiện sức khỏe đã ổn định.

Cũng theo lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang, thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia, có nồng độ cồn trong người.

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang đã bàn giao người đàn ông nêu trên cho Công an phường Nha Trang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.