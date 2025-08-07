Hàng loạt xác heo chết bị vứt bừa bãi ra môi trường ở Quảng Trị

Ngày 7-8, cơ quan chức năng xã Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đã kiểm tra và tiêu hủy nhiều xác heo chết bị vứt bừa bãi ra môi trường.

Trước đó, người dân phát hiện 5 xác heo bỏ trong các bao tải, vứt xuống cống thoát nước đoạn giáp ranh giữa thôn Tân Minh (xã Cửa Việt) và khu vực xã Gio Linh.

Heo chết giấu trong bao tải, vứt xuống cống nước

Ngay khi tiếp nhận thông tin, xã Cửa Việt đã kiểm tra hiện trường và phối hợp lực lượng chức năng tiến hành xử lý, tiêu hủy xác heo theo đúng quy trình phòng dịch.

Ông Hoàng Thanh Lương, Trưởng Phòng Kinh tế xã Cửa Việt, cho biết khu vực phát hiện xác heo nằm ở khu vực vắng nên chưa thể xác định nguồn gốc cụ thể.

Không vứt heo chết ra môi trường

"Lực lượng chức năng đã xử lý kịp thời để đảm bảo vệ sinh môi trường và ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi. Chúng tôi mong rằng người dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không tự ý vứt xác heo ra môi trường. Nếu phát hiện heo bệnh hoặc chết cần báo ngay để được hướng dẫn xử lý đúng quy định" - ông Lương khuyến cáo.

Theo UBND xã Cửa Việt, địa phương này đã công bố dịch tả heo châu Phi sau khi dịch bệnh bùng phát tại một số hộ dân trong xã. Tính đến ngày 7-8, xã đã tổ chức tiêu hủy hơn 70 con heo bị nhiễm bệnh.