Tài tử Squid Game đột ngột biến mất, nghi bí mật cưới vợ cũ "Thái tử Samsung" để làm rể nhà tài phiệt?

Cả năm qua, ngôi sao Squid Game vắng bóng bất thường trong showbiz.

Ngày 14/11, tờ Nate đưa tin về sự biến mất gần 1 năm qua của tài tử Lee Jung Jae - ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim Squid Game. Thông tin này khiến dân tình bàn tán xôn xao, nghi vấn Lee Jung Jae đã bí mật cưới Lim Se Ryung - con gái chủ tịch Tập đoàn thực phẩm Daesang, ngoài ra còn được biết đến là vợ cũ của "Thái tử tập đoàn Samsung" Lee Jae Yong.

Trước những đồn đoán của dân tình, Lee Jung Jae đăng tải một đoạn video trên trang cá nhân, chia sẻ với người hâm mộ về tình hình hiện tại để ngầm phủ nhận những tin đồn về đời sống tình ái đang lan truyền. Theo Lee Jung Jae, ban đầu anh dự định tích cực tham gia các dự án điện ảnh và truyền hình trong năm nay. Tuy nhiên, từ mùa thu năm ngoái, tình trạng da của anh bắt đầu trở nên vô cùng tồi tệ, nghiêm trọng đến mức không thể tiếp tục công việc ghi hình. Cuối cùng, nam diễn viên buộc phải tạm gác các hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài.

Tài tử Lee Jung Jae mất hút trong showbiz Hàn hơn 1 năm qua. Điều này làm dấy lên nghi vấn anh đã bí mật kết hôn với Lim Se Ryung, làm rể nhà tài phiệt. Ảnh: X.

Trước thông tin cưới xin, nam diễn viên phủ nhận, cho biết anh phải tạm dừng sự nghiệp vì da gặp vấn đề nghiêm trọng. Ảnh: Instagram.

Theo Lee Jung Jae, khoảng thời gian gián đoạn công việc ngoài dự kiến này khiến anh nảy ra một ý tưởng mới. Tài tử tiết lộ bản thân đang phát triển một dòng sản phẩm chăm sóc da dành cho những người gặp các vấn đề về da. Dự án hiện đã gần hoàn thiện và chuẩn bị ra mắt thị trường. Bên cạnh đó, anh còn cho biết bản thân đang cân nhắc công khai những bức ảnh chụp tình trạng da của mình trong quá khứ để công chúng hiểu rõ hơn những vấn đề nghiêm trọng anh từng trải qua, cũng như lý do anh quyết định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Lee Jung Jae tiết lộ bản thân đang phát triển một dòng sản phẩm chăm sóc da dành cho những người gặp các vấn đề về da. Ảnh: Instagram.

Lee Jung Jae sinh năm 1972, là diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ từng gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua loạt tác phẩm hot như Biệt Đội Siêu Trộm, Thuật Xem Tướng, Typhoon, New World, Assassination... Năm 2022, nam diễn viên thâu tóm nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá ở Hàn Quốc và quốc tế, trong đó có giải Emmy, với màn thể hiện tuyệt vời ở bộ phim bom tấn gây sốt toàn cầu Squid Game.

Nam diễn viên trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu với siêu phẩm Squid Game. Ảnh: X

Nam diễn viên hiện có chuyện tình lãng mạn với nữ tài phiệt Lim Se Ryung - người kém anh 5 tuổi, là con gái chủ tịch Tập đoàn Daesang (công ty thực phẩm quy mô hàng đầu Hàn Quốc). Cặp đôi bị paparazzi chụp được ảnh cùng du lịch Manila, Philippines vào năm 2010. Nhưng phải tới năm 2015, cặp đôi mới chính thức thừa nhận mối quan hệ yêu đương trước công chúng. Từ khi công khai chuyện tình cảm tới nay, vài lần Lee Jung Jae đã đưa bạn gái tới dự các sự kiện lớn.

Lee Jung Jae - Lim Se Ryung không ít lần sánh đôi tại các sự kiện lớn trong và ngoài Hàn Quốc sau khi công khai mối quan hệ tình cảm. Ảnh: X.

Nguồn: Nate, KoreaBoo