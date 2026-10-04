Tài tử Sắc Màu Cuộc Sống SN 1978: Từng kiếm 1,5 tỷ trong 30 giây, xấu hổ vì bỏ Việt Nam sang Mỹ giờ ra sao?

Cuộc sống và ngoại hình hiện tại của tài tử này khiến nhiều người tò mò.

Nhắc đến những tài tử từng thống trị màn ảnh nhỏ Việt Nam những năm 2000, Trương Minh Cường là cái tên để lại dấu ấn đặc biệt. Sinh năm 1978, xuất thân từ Đại học Kinh tế TP.HCM và không được đào tạo diễn xuất bài bản, anh bén duyên với showbiz từ một hợp đồng quảng cáo rồi nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình.

Bấy giờ, Trương Minh Cường được khán giả yêu thích bởi gương mặt điển trai, nam tính, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Giữa lúc phim Hàn phủ sóng mạnh trên màn ảnh Việt, nam diễn viên vì thế được khán giả ưu ái gọi là “Jang Dong Gun Việt Nam”. Anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Gió Nghịch Mùa, Lối Rẽ, Cỏ Đuôi Gà, Tại Tôi, Người Mẫu.... Đồng thời, anh cũng là người dẫn chương trình (MC) được yêu thích trong show truyền hình gắn liền với ký ức nhiều khán giả - Sắc Màu Cuộc Sống.

Vừa là diễn viên

Kiêm MC có tiếng một thời

Nếu phim ảnh giúp Trương Minh Cường được biết đến, quảng cáo mới là lĩnh vực giúp anh tích lũy tài sản khổng lồ. Thời kỳ đó, anh được mệnh danh là "Vua quảng cáo" khi xuất hiện với tần suất dày đặc, có thời điểm trong chỉ 15 phút của khung giờ vàng quảng cáo, khán giả có thể bắt gặp anh xuất hiện trong 5 TVC. Nam diễn viên từng tiết lộ, có lúc anh nhận mức cát-xê lên tới 65.000 - 68.000 USD (tương đương khoảng 1,5 tỷ đồng thời bấy giờ) chỉ cho một TVC quảng cáo kéo dài 30 giây.

Ở giai đoạn thăng hoa, anh có sự nghiệp mà nhiều diễn viên phải mất nhiều năm mới có được: tên tuổi phủ rộng, phim ảnh liên tục tìm đến, quảng cáo đắt show và hình ảnh một tài tử điển trai trở thành thương hiệu riêng. Cuộc sống của Trương Minh Cường ngập trong nhung lụa: sở hữu nhiều bất động sản, đi xe hơi hạng sang, nhà có nhiều người giúp việc và luôn được săn đón ở bất cứ đâu.

Từng được ví là Jang Dong Gun phiên bản Việt, gương mặt phủ sóng khắp nơi

Thế nhưng cũng chính lúc đang ở đỉnh cao, Trương Minh Cường lại đưa ra quyết định làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Năm 2009, Trương Minh Cường kết hôn với Thu Huyền, một nữ doanh nhân từng làm giám đốc nhân sự tại một công ty truyền thông. Sau đó, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư và gần như rút khỏi showbiz Việt. Việc chuyển từ một nghệ sĩ được săn đón ở Việt Nam sang một người phải bắt đầu lại tại Mỹ tạo ra cú sốc lớn. Từ người từng có tài xế đưa đón, quen với những hợp đồng béo bở, anh chuyển qua làm MC tại Mỹ với mức lương khoảng 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng). Song song, anh đầu tư vào nhà hàng và bất động sản tại California nhưng thất bại. Nam diễn viên từng thừa nhận mình từ một người “có tất cả” ở Việt Nam trở thành “con số 0” tại Mỹ.

Đến năm 2017, cuộc hôn nhân của Trương Minh Cường và vợ cũng đổ vỡ. Anh ra đi tay trắng, để lại tài sản còn lại cho vợ cũ nuôi hai con. Liên tiếp chịu đả kích từ sự nghiệp đến gia đình, Trương Minh Cường rơi vào trầm cảm nặng suốt 7 năm.

Nam diễn viên thừa nhận đã thất bại

Trở về Việt Nam, Trương Minh Cường từng chia sẻ rằng anh cảm thấy rất hận bản thân, tự trách và xấu hổ đến mức không dám về nước vì sợ đối diện với khán giả, bạn bè sau những thất bại cay đắng nơi xứ người. Năm 2024, sau 12 năm vắng bóng trên màn ảnh, anh tái xuất với vai Hai Khôn trong siêu bom tấn Lật Mặt 7: Một Điều Ước. Sự trùng hợp giữa góc khuất cuộc đời thật của anh và nhân vật - người con cả có vẻ ngoài thành đạt nhưng bên trong chất chứa nhiều tổn thương - đã giúp anh hóa thân xuất sắc, chạm đến trái tim khán giả. Bộ phim đạt doanh thu khổng lồ hơn 482 tỷ đồng, đưa cái tên Trương Minh Cường trở lại trong lòng công chúng.

Tái xuất với Lật Mặt 7: Một Điều Ước

Đầu năm 2026, anh lột xác với vai ông trùm phản diện trong dự án điện ảnh Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác. Hiện tại, Trương Minh Cường không còn đứng ở vị trí “ông vua quảng cáo”. Thay vào đó là một Trương Minh Cường giản dị hơn, chăm chỉ tập luyện và chủ động tìm kiếm những cơ hội mới trong điện ảnh. Bên cạnh đóng phim, anh lấn sân sang kinh doanh với vai trò mở công ty sản xuất phim, đầu tư studio, đồng thời làm cổ đông của một doanh nghiệp. Ở tuổi U50, "Jang Dong Gun Việt Nam" vẫn giữ được phong độ lịch lãm, ngoại hình phong trần và chín chắn.