Tại sao quy tắc đi bộ 5-4-5 giúp sống lâu hơn?

Đi bộ được coi là một trong những hình thức tập thể dục đơn giản nhất. Tuy nhiên, bí quyết để làm nó hiệu quả hơn không phải là đi bộ nhiều hơn, mà là đi bộ thông minh hơn. Công thức đi bộ 5-4-5 là quy trình dễ thực hiện và mạnh mẽ, giúp tăng thêm cấu trúc và cường độ cho việc đi bộ hàng ngày, biến nó thành buổi tập luyện giúp tăng cường tuổi thọ.

Đi bộ được coi là một trong những hình thức tập thể dục đơn giản nhất (Ảnh: Womensfitness)

Phương pháp này kết hợp các đợt chạy ngắn, đi bộ thư giãn và đi bộ nhanh trong một chu kỳ nhằm tối đa hóa lợi ích sức khỏe. Nó cải thiện sức khỏe tim mạch, xây dựng sức bền, và thậm chí cải thiện tâm trạng mà không cần thiết bị phòng tập hay nhiều giờ tập luyện kéo dài.

Theo Times of India , dưới đây là công thức đi bộ 5-4-5 và lý do tại sao nó đáng để đưa vào thói quen luyện tập hàng ngày.

5 phút chạy

Quy trình này bắt đầu bằng 5 phút chạy bộ để tăng nhịp tim và kích hoạt quá trình trao đổi chất. Chạy với tốc độ từ 8 đến 10 km/h là lý tưởng cho giai đoạn này. Tốc độ này đủ vừa phải để có thể duy trì nhưng vẫn đủ cường độ để mang lại lợi ích cho tim mạch.

Đợt chạy ngắn này kích thích lưu thông máu, tăng cường dung tích phổi và cải thiện sức bền theo thời gian. Nó cũng đánh thức các cơ bắp, khiến chúng hoạt động hiệu quả hơn cho các giai đoạn đi bộ tiếp theo.

4 phút đi bộ thư giãn

Sau giai đoạn chạy bộ, chuyển sang 4 phút đi bộ thư giãn giúp điều hòa hơi thở và cho phép cơ thể phục hồi trong khi vẫn tiếp tục vận động. Đi bộ với tốc độ 4 đến 5 km/h là hoàn hảo cho giai đoạn này.

Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là giảm tốc độ mà còn giúp cơ thể xử lý axit lactic, giảm mệt mỏi cơ bắp trong khi vẫn duy trì nhịp tim ở mức cao. Đây là cơ hội để tận hưởng môi trường xung quanh, tập trung vào hơi thở và chuẩn bị cho giai đoạn vận động tiếp theo.

5 phút đi bộ nhanh

Bước tiếp theo là 5 phút đi bộ nhanh với tốc độ từ 6 đến 7 km/h. Giai đoạn này rất cần thiết để cải thiện sức bền, tăng cường cơ bắp chân và nâng cao hiệu quả tim mạch.

Đi bộ nhanh giúp đốt cháy nhiều calo hơn so với đi bộ thư giãn, đồng thời dễ chịu hơn cho khớp so với chạy bộ. Nó cũng kích hoạt các cơ lõi, góp phần giúp tư thế và thăng bằng tốt hơn.

Số lần thực hiện bài tập này là bao nhiêu lần?

Toàn bộ chuỗi 5-4-5 kéo dài 14 phút mỗi hiệp. Để hoàn thành một buổi tập đầy đủ, việc lặp lại chu kỳ này ít nhất ba lần (tổng cộng 42 phút) là lý tưởng. Tuy nhiên, ngay cả hai hiệp (28 phút) cũng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.

Đối với người mới bắt đầu, việc bắt đầu với một hoặc hai hiệp và dần dần tăng sức bền là một cách tiếp cận tuyệt vời. Theo thời gian, việc tăng cường độ hoặc số lượng hiệp có thể nâng cao hơn nữa mức độ thể lực và tuổi thọ.

Tại sao công thức này lại tốt cho sức khoẻ?

Công thức đi bộ 5-4-5 không chỉ đơn thuần là đốt cháy calo mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể bền vững. Sự kết hợp giữa chạy bộ, đi bộ thư giãn và đi bộ nhanh giúp ích theo nhiều cách:

- Việc luân phiên các mức cường độ luyện tập giúp cải thiện sức bền tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các thói quen đi bộ có cấu trúc góp phần kéo dài tuổi thọ và khỏe mạnh hơn.

- Sự kết hợp giữa các phân đoạn cường độ cao và cường độ vừa phải giúp việc đốt cháy calo trở nên hiệu quả hơn.

- Mô hình chuyển động nhịp nhàng giải phóng endorphin, giúp giảm căng thẳng và lo âu.

- Cường độ đa dạng giúp điều hòa cơ bắp mà không gây căng thẳng quá mức lên cơ thể.