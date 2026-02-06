Tại sao lừa đảo biết rõ số tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã của nạn nhân?

Tết Nguyên đán là thời điểm mỗi người mong muốn sum vầy, chi tiêu hợp lý để đón Tết đủ đầy. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian các đối tượng phạm tội công nghệ cao lợi dụng để thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người lao động phổ thông, người cao tuổi, sinh viên, công nhân…

Chỉ với một cuộc gọi lạ, một đường link giả mạo hay tin nhắn rác, toàn bộ tiền tiết kiệm có thể “không cánh mà bay”, để lại hậu quả nghiêm trọng về kinh tế lẫn tinh thần.

Những thủ đoạn quen thuộc nhưng ngày càng tinh vi

Giả danh cán bộ ngân hàng, công an, tòa án: Gọi điện dọa nạn nhân vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền để “kiểm tra”, “xác minh”.

Thông báo trúng thưởng – quà tặng Tết: Dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản hoặc chuyển tiền để “nhận quà”.

Bán vé tàu xe, máy bay giá rẻ: Tạo các trang web giả, không hợp đồng rõ ràng, lợi dụng tâm lý nôn nóng về quê của người dân.

Việc nhẹ lương cao – tuyển dụng online: Đánh vào nhu cầu kiếm tiền dịp Tết, dụ nạn nhân nạp tiền, rồi chiếm đoạt.

Cảnh giác – “lá chắn” quan trọng nhất trước tội phạm mạng

Điểm chung của các vụ lừa đảo là đánh vào tâm lý: sợ hãi, tham lợi, nôn nóng hoặc thiếu hiểu biết về công nghệ. Vì vậy, nâng cao cảnh giác chính là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Công an xã Bắc Ruộng khuyến cáo người dân:

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai để tránh bị hacker lấy được.

Không tin vào các tin nhắn trúng thưởng khi không trực tiếp tham gia chương trình.

Giao dịch qua các nền tảng uy tín, tránh mua hàng giá rẻ bất thường.

Cảnh giác với các lời mời tuyển dụng thu nhập cao nhưng không minh bạch.

Không chuyển tiền theo yêu cầu của “cơ quan chức năng” qua mạng.

Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, hãy bình tĩnh ngừng giao dịch và liên hệ ngay với Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Một cái Tết trọn vẹn chỉ thực sự ý nghĩa khi được đón trong bình yên, không nỗi lo mất mát vì lừa đảo.