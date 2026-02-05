Thay đổi mới trên Zalo dịp Tết mà người dùng không nên bỏ qua

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Zalo cập nhật thêm loạt tính năng mới nhằm mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn cho người dùng trong dịp đầu năm.

Các cập nhật tập trung vào nhóm tiện ích phổ biến như tạo thiệp chúc Tết, thay đổi giao diện theo chủ đề mùa Xuân, chia tiền nhóm và tra cứu thông tin ngày Tết.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mừng Tết rộn ràng với chuỗi hoạt động đặc biệt

Zalo cho biết sự kiện thường niên mừng Tết Nguyên đán sẽ diễn ra từ ngày 11/2/2026 đến 20/2/2026, với loạt hoạt động được triển khai trên ứng dụng. Người dùng có thể theo dõi chương trình thông qua Tường nhà và Official Account của Zalo.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng này triển khai một số hoạt động nổi bật như:

- Thiệp Tết AI: Tính năng cho phép người dùng nhập ý tưởng và nhận gợi ý lời chúc, hình ảnh để tạo thiệp Tết theo phong cách cá nhân hóa.

- Cập nhật trạng thái chủ đề Xuân: Zalo bổ sung bộ biểu tượng Tết như lì xì, pháo hoa, sắm Tết… Các trạng thái sẽ hiển thị ở nhiều khu vực như tab Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà.

- Lì xì gói zStyle: Người dùng có thể tặng các bộ giao diện thiết kế riêng cho dịp Tết Bính Ngọ. Tính năng này nhằm tạo điểm nhấn cho trải nghiệm sử dụng Zalo trong những ngày đầu năm.

- Sticker chúc Tết: Bộ sticker “Bư mặt ngáo” được cập nhật phiên bản mới với các hình ảnh gắn liền với không khí Tết như đòi lì xì, bày mâm cúng, dọn dẹp nhà cửa.

Chia hóa đơn Tết dễ dàng với tính năng Chia tiền nhóm

Trong dịp Tết, nhu cầu ăn uống, du lịch theo nhóm tăng cao, kéo theo việc tính toán chi phí chung dễ phát sinh bất tiện. Nhằm hỗ trợ người dùng, Zalo giới thiệu tính năng Chia tiền nhóm, cho phép chia đều chi phí ngay trong nhóm chat.

Với người tạo yêu cầu chia tiền, hệ thống sẽ tự động chia số tiền cho các thành viên được chọn, giúp giảm thao tác tính toán và đảm bảo minh bạch.

Để sử dụng tính năng, người dùng thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Vào nhóm chat cần chia tiền

- Bước 2: Nhấn dấu ba chấm trên "Thanh tin nhắn" → chọn "Chia tiền nhóm"

- Bước 3: Chọn tài khoản nhận tiền

- Bước 4: Nhập số tiền cần chia và chọn thành viên

- Bước 5: Nhấn "Gửi yêu cầu".

Sau khi gửi, người dùng có thể theo dõi tiến độ thanh toán bằng cách nhấn vào "Xem chi tiết" dưới thông tin chia tiền.

Với người thanh toán, hệ thống hiển thị sẵn số tiền cần chuyển, giúp thao tác nhanh hơn. Dưới đây là các bước thực hiện:

- Bước 1: Nhấn "Chuyển khoản" để vào trang chuyển khoản

- Bước 2: Kiểm tra thông tin và xác nhận trên ứng dụng ngân hàng

- Bước 3: Quay lại nhóm chat và nhấn "Xác nhận đã trả" để thông báo với nhóm.

Kết nối hiệu quả với Mini App Nạp điện thoại

Zalo cũng đẩy mạnh tiện ích Mini App Nạp điện thoại, hỗ trợ người dùng nạp tiền nhanh chóng mà không cần cài thêm ứng dụng khác.

Mini App này hỗ trợ phần lớn các nhà mạng tại Việt Nam, cung cấp nhiều mệnh giá và tích hợp trực tiếp trên nền tảng Zalo. Ngoài ra, thông tin ưu đãi từ nhà mạng có thể được gửi đến người dùng thông qua OA.

Cách sử dụng:

- Bước 1: Nhấn vào thanh tìm kiếm → nhập “Nạp điện thoại”

- Bước 2: Chọn để mở Mini App

- Bước 3: Nhập số điện thoại cần nạp

- Bước 4: Chọn mệnh giá và tiến hành thanh toán.

“Gỡ rối” mùa Tết với Kiki Info

Một tính năng khác được Zalo giới thiệu dịp này là Kiki Info. Đây là tính năng AI chuyên hỗ trợ tra cứu thông tin và trả lời câu hỏi với hơn 1 triệu người dùng trên Zalo.

Mùa Tết 2026, Kiki Info quay trở lại với phiên bản “cẩm nang Tết”, giúp người dùng giải đáp các câu hỏi quen thuộc liên quan đến phong tục, văn hóa và giao tiếp đầu năm. Nội dung bao gồm cả các vấn đề như ý nghĩa lễ cúng, tập quán truyền thống, cũng như gợi ý ứng xử trong các tình huống chúc Tết.

Để sử dụng Kiki Info, người dùng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Nhấn vào thanh tìm kiếm → nhập “Trợ lý Kiki Info”

Bước 2: Mở Mini App

Bước 3: Chọn chế độ "Hỏi đáp chung"

Bước 4: Nhập câu hỏi để nhận câu trả lời từ hệ thống.

Với những cập nhật mới này, Zalo hy vọng người dùng sẽ có một mùa Tết vui vẻ và tiện lợi.

